原标题：水滴筹监督员专场开放日：随机抽查筹款案例资金流向清晰可查

12月14日，水滴筹首批平台监督员到访水滴，参加了以“开放透明 汇聚信任”为主题的用户开放日活动。据悉，报名本次活动的平台监督员来自社会各个领域，包含媒体、律师、会计等从业人员以及平台的爱心捐赠用户。在活动现场，水滴筹向平台监督员展示了筹款的全流程，平台监督员随机抽查了筹款案例并对筹款资金流向进行监督。此外，平台监督员还现场研读了大华会计师事务所对水滴筹的资金审计报告，审计结果显示，水滴筹单季度亏损超6000万。

平台监督员现场查阅审计报告，水滴筹单季度亏损超6000万

“看了这两份审计报告以后，才发现平台对于资金安全做了大量的工作，也看到水滴筹这个业务板块是持续亏损的”一直在从事财务工作的平台监督员张页说。他还表示只有平台资金安全透明了，每一个捐款用户才会相信自己的爱心没有被辜负。

在活动现场，平台监督员对于水滴筹业务的专项财务审计报告进行了详细的审阅和研读。据报告显示，水滴筹的整体营业利润为负，单季度亏损额超过6000万，水滴筹业务板块营业成本及费用主要由运营成本和研发成本构成。

“水滴筹上线以来一直亏损，是由水滴公司保险等业务收入进行补贴。我们会持续加大对水滴筹患者的投入，保证平台筹款资金的公开透明，确保水滴筹这一非盈利性业务的可持续发展”水滴筹产品运营负责人在现场表示。

监督员随机抽查筹款案例，五保户筹款老人案例显示服务费为零

平台监督员李立来自教育行业，平时都会尽自己所能帮助需要的人。她在现场向大家分享了自己捐款的一些真实感受，她说：“之前我给一个患者捐款，后来捐出去的钱被退回来了，因为患者病治好了，当时觉得非常感动，没想到自己小小的举动帮助到了别人，这个退回来的钱也让我更加信任平台”。

在活动现场，平台监督员马尧在水滴筹爱心首页随机抽取了一个筹款案例。水滴筹的产品运营负责人向平台监督员展示了这个案例后台资金流转的详细情况。这个案例是来自山西省长治市沁源县，一位五保户的家庭，60岁的老人被确诊为颅内感染，现在依然在重症监护室。该案例接收到了217位用户（包括亲人和陌生爱心人士）的善款，筹款页面显示的每一笔提现在后台都有精确的记录以及平安银行的对账单。

因为这位筹款的老人是五保户，所以在筹款页面的账单中，服务费显示为零，后台显示有平台补贴。对此，水滴筹产品运营负责人给出了相应的解释，平台会针对五保户等特困人群，加大补贴力度，免收平台服务费。他还强调：“水滴筹平台上产生的所有爱心赠与款项都会直接进入银行主体的专管户，实现专门管理、专门使用，也就是说，这部分款项与水滴筹平台自有资金隔离。此外，筹款患者每次提现后，平安银行都会为水滴筹和患者开具打款凭证，同时，患者提现到账金额、服务费金额、第三方支付通道手续费、剩余待提取款项等信息均会以公开账单的形式展现。这都是为了保证资金流向清晰可查”。

截至目前，水滴筹已经相继开展了以筹款人、捐款人为主的用户开放日活动，平台希望倾听更多用户真实的声音，不断优化服务体验，构建良性的行业生态。平台还将继续面向社会招募“平台监督员”，诚邀更多公众参与业务规则研讨及资金审核，对水滴筹筹款全流程进行监督。公众也可发送报名申请到邮箱（kefu@shuidichou.com）。

(责编：崔元苑、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经