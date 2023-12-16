原标题：冬交会很“潮”：火龙果有了“鸳鸯锅” 种地用上“智慧脑”

橄榄球大小的百香果、玫红色的释迦、彩虹小西瓜、数十斤的非洲杨桃瓜、双色火龙果……正在海口举行的2023年第26届中国(海南)国际热带农产品冬季交易会(下称“冬交会”)上，多种中外“奇珍异果”齐亮相，颇为吸睛。

作为中国唯一的冬季热带农业展会，本届冬交会展会总面积约8万平方米。系列“新奇特”产品、技术亮相，让逛展民众感受到科技力量的强大，直呼“很新潮”“长见识”。

火龙果有了“鸳鸯锅”。在海南热带水果展区，红白双色火龙果人气颇高，被观众称为“火龙果界的鸳鸯锅”。与其他常见的品种相较，该火龙果吃起来更甜、果香更浓、口感偏脆。

据海南众联生态农业有限公司火龙果生产技术部长赵鹏飞介绍，这款火龙果是引进台湾技术联合研发出来的新品种，目前仅在海南乐东示范种植100亩。“这个品种的火龙果在海南才试种一年，第一次带到冬交会上给大家尝尝鲜，就有不少订购商前来咨询。”

咖啡“玩”起混搭风。海南香草田园农旅投资有限公司将香草与咖啡结合，推出香茅咖啡和斑斓咖啡，入口顺滑，浓郁的咖啡香中伴随丝丝清香，唇齿间留有淡淡余韵。

如果说香草系列咖啡是“小清新”，那地瓜拿铁就更“接地气”。海南澄迈县将当地特产桥头地瓜和福山咖啡跨界组合，奇妙地刺激着味蕾。

胡椒刷新民众传统认知。展会现场，胡椒饼、胡椒曲奇、胡椒核桃酥、胡椒芝麻薄片、胡椒茶、胡椒肉脯、胡椒茶叶足浴包等纷纷亮相，刷新民众对这一农作物作为传统调料的认知。

海南胡椒占全国胡椒产量95%以上。海口市胡椒产业协会会长陈星说，作为海南热带特色农业的“王牌产业”之一。近年来，海南以科技加持，提升胡椒种植和加工技术，大大提高胡椒的产量和品质，同时还拓展衍生品研发，增加产品附加值。升级后的海南胡椒今年已出口到俄罗斯、南非和中东地区。

冬交会不仅有很多“潮品”，更充满“智慧”。

如今， 农业物联网、人工智能、5G应用等技术广泛应用到农业生产当中，为不同的农业场景装上“智慧大脑”。在冬交会上，田间智能巡检机器人、垂直起降固定翼无人机等智慧农业装备的亮相，让不少观众感叹：“种田”越来越有“科技范”。

“无人喷药、除草、施肥各有所长，不需要遥控即可自适应复杂的大田环境。它采用专有算法，导航精度高，并且可在坡地上行走。”廷捷农业机器人(海南)有限公司副总经理张丹梅向观众介绍一款专为果园植保设计的智能机器人。该机器人配备车规级新能源电池，每次充电续航可达4小时，1个机器人可完成10个人的工作量。

在中国电信展馆，一个大屏幕上展示着百公里外一片2000亩农田的空气温度、光照强度、土壤湿度等信息，并提供实时预警与相应“处方”，借助“水肥一体机”进行灌溉、追肥、喷药等作业。

“配合稻麦生长算法和模型技术，农田在智能管控、农作大数据管理上实现5G全覆盖，稻麦综合产量效益预计提升5%，人工投入降低80%。”中国电信农业农村技术经理朱其岑说，借助智慧科技，更多农民可“坐享其成”。（记者 张茜翼）

(责编：乔业琼、陈键)

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