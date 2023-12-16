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香港海洋公园人工繁殖牛鼻鯆成功 属全球首例

2023年12月16日09:43 | 来源：中国新闻网
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原标题：香港海洋公园人工繁殖牛鼻鯆成功 属全球首例

　　中新社香港12月15日电 (记者 戴小橦)香港海洋公园15日举行记者会介绍，海洋公园日前已成功诞下全球首条以人工授精方式繁殖的牛鼻鯆(又称爪哇牛鼻鲼)，游客现已能够在海洋公园内的鲨鱼及鯆鱼池进行观赏。

　　据悉，作为濒危物种的牛鼻鯆是胎生动物，通常每胎只有一条，它们自然交配困难，经常会出现胚胎被吸收或胎死腹中的情况。工作人员表示，海洋生态向来面对很多挑战，海洋生物多样性也受到越来越大的威胁，牛鼻鯆及其他软骨鱼类繁殖计划对整个海洋生态意义重大。

　　香港海洋公园介绍，工作团队此次选择了三条雌性牛鼻鯆和两条雄性牛鼻鯆，于2022年2月开始展开人工授精工作，到今年4月成功繁殖出雌性牛鼻鯆宝宝April。

　　香港海洋公园公司主席庞建贻表示，这项具突破性的繁殖项目程序繁复，需要先进的技术配合每一个步骤。该项目的成功显示出香港海洋公园兽医和动物护理团队的专业技术，以及他们对推进保育和海洋科学的坚持及承诺。同时，再一次印证了香港海洋公园对相关保育和教育工作的高度重视，鼓励大家保护和认识宝贵的海洋生态系统。

　　“在牛鼻鯆的整个怀孕过程中，会定期为它们进行超声波检查妊娠状况，全程无需使用镇静剂。”香港海洋公园公司兽医服务总监马伯乐表示，从采集精液、授精到授精后的监测，整个兽医和动物护理团队都竭尽所能。其中，冷却和储存精液的步骤十分重要，是世界各地科学家都在致力研究的范畴。

(责编：乔业琼、陈键)
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