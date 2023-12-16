2023中国品牌论坛在京举行
2023年12月16日10:06 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月15日电 （记者曹树林、王洲）2023中国品牌论坛15日在北京举行，全国人大常委会副委员长郝明金出席并致辞。
与会嘉宾表示，要认真贯彻落实习近平总书记关于品牌建设的重要指示精神，全面提升品牌发展总体水平，让更多中国品牌成为世界名牌，推动我国从品牌大国向品牌强国迈进。
与会嘉宾认为，推动中国品牌高质量发展，需要包括经营主体、政府部门、专家学者、新闻媒体在内的社会各界共同努力。新闻媒体要一如既往勇担使命、积极作为，讲好中国品牌质量为本、创新争先、开放发展、责任担当、文化铸魂的故事，为加快建设品牌强国提供有力舆论支撑。
中国品牌论坛由人民日报社主办，自2015年起已连续举办9届。本届论坛主题是“推动品牌建设 助力中国式现代化”。
《 人民日报 》（ 2023年12月16日 04 版）
(责编：董童、吕骞)
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