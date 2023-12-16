外汇局：11月外汇市场运行稳中向好 跨境资金流动基本平衡
人民网北京12月16日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局15日发布的数据显示，11月份，我国外汇市场运行稳中向好，跨境资金流动基本平衡；主要渠道跨境资金流动更加稳健，外资明显增配境内债券。
数据显示，2023年11月，银行结汇1735亿美元，售汇1981亿美元；银行代客涉外收入5600亿美元，对外付款5612亿美元。2023年1至11月，银行累计结汇20042亿美元，累计售汇20731亿美元；银行代客累计涉外收入56233亿美元，累计对外付款57060亿美元。
对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，11月份，企业、个人等非银行部门跨境收入和支出基本相当，跨境资金流动总体趋向均衡；人民币升值背景下部分企业“逢低购汇”增多，属于理性交易模式，外汇市场预期和交易保持平稳有序。
“经常项目方面，货物贸易项下跨境资金净流入规模保持基本稳定；跨境旅行等服务贸易支出、外商投资企业利润汇出由7、8月份季节性峰值逐步回落，更趋平稳。”王春英认为，资本项目方面，证券投资项下外资总体恢复净流入，外资配置人民币债券意愿持续提升，近几个月连续净增持境内债券，11月外资净增持境内债券规模达330亿美元，为历史次高值。
汇管研究院副院长赵庆明在接受人民网记者采访时表示，外资大规模净增持境内债券，说明国际金融机构看好人民币债券资产的未来收益。从中长期看，人民币国际化仍处于加速发展阶段，境外机构在债券资产配置上仍会继续增持人民币资产。此外，从国际外汇市场角度来看，人民币汇率已经企稳回升，贬值压力和预期基本消退。未来一段时间，人民币汇率有望在国内经济回升向好走势支持下迎来一波上涨行情。
谈及未来我国外汇市场走势，王春英表示，随着内外部环境改善，未来我国外汇市场更有基础和条件保持平稳运行。
“从内部看，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，经济基本面对稳定跨境资金流动的支撑作用将增强。从外部看，市场预计美联储加息进程渐近终点，未来可能逐步启动降息，美元利率、汇率有望总体回落。”王春英说，总的来看，我国经济发展面临的有利条件强于不利因素，外汇市场平稳运行的基础更加坚实。
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