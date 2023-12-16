新华社北京12月16日电（记者王悦阳、张辛欣）工业和信息化部、教育部等七部门近日联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，提出到2027年，我国视听电子产业全球竞争力显著增强，关键技术创新持续突破，产业基础不断筑牢，产业生态持续完善，基本形成创新能力优、产业韧性强、开放程度高、品牌影响大的发展格局。

这是记者16日从工业和信息化部获悉的。

工业和信息化部有关负责人表示，为进一步推动视听电子产业高质量发展，培育数字经济发展新空间，加快形成供给和需求更高水平动态平衡，满足现代化产业体系建设要求，制定《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》。

指导意见提出，到2027年，培育若干千亿级细分新市场，形成一批视听系统典型案例，培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军，打造一批国际知名品牌，建设一批具有区域影响力、引领生态发展的公共服务平台和产业集聚区。到2030年，我国视听电子产业整体实力进入全球前列，技术创新达到国际先进水平，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，掌握产业生态主导权，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡发展局面，构建现代化视听电子产业体系。

指导意见明确了提升高水平视听系统供给能力、打造现代视听电子产业体系、开展视听内循环畅通行动、提升产业国际化发展水平等重点任务。

(责编：王静、牛镛)

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