新华社合肥12月16日电（记者赵金正、栾若卉）12月16日下午，坐落在安徽省南部的引江济淮枞阳泵站启动3台大型水泵，中央控制室的大屏幕上显示，每台水泵正在以每秒约33立方米的流量将来自长江的滚滚清水引入河道，标志着引江济淮一期工程安徽段正式开启试调水。

12月16日下午，工作人员在引江济淮枞阳泵站中央控制室进行调度工作。新华社记者张端 摄

按照计划，本次试调水将持续6天，线路全长约364公里，长江水将自南向北共经6级泵站逐级“托举”，途经菜子湖、瓦埠湖、淮河干流，最终进入茨淮新河。此次试调水旨在检验各级泵站、输水渠道、控制闸等新老工程联合运用的协调性，实现向沿线生活、生产、航运、生态供水，为后期开展常态化水资源调度奠定基础。

引江济淮工程是中国172项节水供水重大水利工程之一，集供水、航运、生态等功能于一身，供水范围涉及河南、安徽两省15个市55个县（市、区），输水线路总长723公里，受益范围7.06万平方公里。

图为引江济淮枞阳泵站航拍图。新华社记者张端 摄

“试调水既是引江济淮工程接受的‘第一大考’，也是下阶段开展常态化调度的一次预演。”安徽省水利厅厅长王荣喜表示，此次试调水是对引江济淮沿线新老工程联合运用的协调性、工程安全性和运行稳定性、调度流程科学性等进行的一次实战化演练和检验，为2024年正式开展水资源调度工作打下坚实基础。

图为引江济淮枞阳泵站内部的机组。新华社记者张端 摄

引江济淮工程贯通菜子湖、巢湖、瓦埠湖三大湖泊和沿淮淮北平原骨干水系，是优化安徽水资源配置格局的“牛鼻子”工程，也是改写江淮地区缺水历史、守住用水安全底线的战略性工程，预计2040年引江水量将达到43亿立方米。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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