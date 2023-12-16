新华社上海12月16日电 题：一线城市调整优化楼市调控政策影响几何？

新华社记者

14日，北京、上海分别降低购房首付比例、下调住房贷款利率，并调整普通住房标准。至此，北上广深四个一线城市均已调整优化楼市调控政策。降首付、降利率、降税费等政策调整释放哪些信号？将给市场带来哪些变化？

京沪两地同步调整优化

继广州和深圳调整优化楼市调控、推出二套房首付比例4成等政策后，12月14日，北京、上海同一天调整优化楼市调控政策，从降首付、降利率、降税费等方面，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，更好地满足居民刚性和改善性住房需求。

北京、上海同步下调首套房、二套房首付比例，其中首套房首付比例下限统一降至30%，二套房均分区实行差异化政策，重点区域首付比例50%，其他区域40%。

并且京沪两地都下调了商业性个人住房贷款利率下限。北京此次调整还取消了房价过快上行阶段对房贷年限的从严管控，由最长25年恢复至30年。

与此同时，京沪两地还对普通住房认定标准进行了优化，让更多的住房可以纳入到普通住房范围，使更多家庭能够享受住房转让时的税收优惠政策。调整后，北京普宅占比提高至7成左右，上海普宅占比超过8成。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉说，调整优化楼市调控政策，降低购房门槛，有利于从需求端促进回暖，促进房地产交易循环，恢复房企自我造血功能，缓解开发商资金链紧张的态势，实现防风险和稳增长的双重目的。

有利释放购房需求

新政策出台后，很多购房者感受到购房门槛降低带来的实惠。

“政策出来后，我已经新关注了好几个卖房的视频号，刷了一晚上。”北京市民高女士说。她近年一直想买一套面积更大的改善性住房，但又不想卖掉现有住房，苦于手头资金不足以支付8成首付款而迟迟未能如愿。如今，二套房首付比例最低只需40%，而且普通住宅标准的调整还可以降低交易税费，让高女士觉得“这回能够得着了”。

上海市民董先生相中了一套价值五六百万元的住宅，得知新政策后，立刻算了一笔账：预估税费方面能省20多万元，且作为刚需首套房贷款利率下调至4.1%，还能省不少月供。

贝壳研究院首席分析师许小乐表示，首套、二套住房首付比例下降，降低了首套刚需、二套改善住房需求的入市门槛。房贷利率下降，降低了月供压力。调整普通住房标准，使与其关联的税收优惠政策扩大了覆盖面。这些都实实在在地降低了购房门槛和成本，减负效果明显，利好住房需求释放。

一线城市调整优化楼市调控政策，有助于推动住宅销售。政策发布当晚，上海多个新盘项目借势打出宣传海报，一些开发商还推出了“今夜不打烊”活动，连夜蓄客。

在上海浦东宏辉地产从事地产经纪业务的老张，连夜打电话给手头上的客户，告知和解读新政策。

12月15日，上海房地产中介门店迅速更新了价格展板。新华社记者郑钧天 摄

促进房地产市场平稳健康发展

业内人士认为，一线城市调整优化楼市调控政策，有利于进一步释放购房需求，稳定预期、提振信心，促进房地产市场平稳健康发展。

许小乐说，从广州、深圳降首付、降房贷利率的市场效果看，本次京沪降首付政策叠加9月“认房不认贷”政策，将促进购房需求入市。四个一线城市都已发布调整优化楼市调控政策，新政策带来“降门槛”和“减税费”导向，利好预期稳定。

深圳新政策已实施三周，市场呈现稳中有进态势。乐有家研究中心监测数据显示，深圳11月23日起执行调整优化楼市调控政策，对市场信心恢复有一定的激励作用，市场稳中有涨：深圳二手房带看量涨幅超过10%；业主心态较为理性；深圳二手房网签量连续2周超过1000套，乐有家深圳门店二手房成交量环比上涨后，稳定在下半年的高位。

中指研究院市场研究总监陈文静认为，一线城市出台这些政策，有利于促进刚需和改善性住房需求释放。（记者赵瑞希、郑钧天、郭宇靖、张骁）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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