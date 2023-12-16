新华社北京12月16日电（记者卢星吉、杨帆、李典、秦婧）冰天雪地曾是畏途，如今已承载起冉冉升起的新型消费、产业集群。

12月11日至12日在京举行的中央经济工作会议指出，培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

记者调研发现，冰雪相关消费正在成为一种新型消费，将冰天雪地发展为金山银山的尝试已见成效，冰雪经济有望助力乡村振兴、促进就业增收、带动企业转型升级。

资料图：几位小朋友在冠军公益课上学习滑冰。新华社记者 鞠焕宗 摄

冰雪消费热起来

数年前微乎其微，而今茁壮成长。冰雪消费是典型的新型消费，场景丰富，服务和产品多样，消费频次高、链条长。

“一起去滑雪吗？”“一起去滑冰吗？”无论冬夏，无论在大江南北，这已成为人群中的时尚邀约。冰雪消费反映出人民群众对新发展阶段文旅、体育等服务业高质量发展的需求，动因来自人民日益增长的美好生活需要。

河北省张家口市崇礼区是2022年冬奥会雪上项目举办地之一，冬奥前后成为最热门的滑雪目的地之一。2023年12月，因周末往返北京和崇礼之间的高铁一票难求，铁路部门为此专门增开了滑雪游列车班次。张家口宁远机场也增开了数趟往返此地与南方城市的滑雪游航班。

资料图：市民从北京北站乘坐“滑雪专列”去崇礼滑雪休闲。新华社记者 李欣 摄

每到周末，崇礼区大大小小的酒店预订火热，不少地理位置临近雪场的酒店往往满房，滑雪者需要提前数日甚至数周预订。当地富龙滑雪场据实时业务咨询量和预订量估算，本雪季接待滑雪客人的总人次将有望超过60万，加上不滑雪的游客，总接待量有望突破120万人次。

不光崇礼，冬奥会的“冬”风普遍吹“热”了冰天雪地。

11月，美团、大众点评等生活服务类电商平台的数据显示，关于吉林省“滑雪”关键词的搜索量环比增长113％，“滑雪”相关门票的团购订单量同比2019年增长了598％。另据旅游电商平台携程网的数据，预订12月目的地为吉林省的冰雪酒店订单同比增长78%，冰雪团队游产品订单同比增长近10倍。

新疆阿勒泰地区各大滑雪场的门票，11月在值得买科技分销平台上的销售额同比增长了161.77%。更为直观的数据是，自2016-2017年雪季到2021-2022年雪季，阿勒泰地区在冬季接待的游客人次已从194万剧增至1196.17万。

资料图：滑雪爱好者彭超（右）在新疆阿勒泰地区禾木吉克普林滑雪场带领雪友一起做雪层分析。新华社记者 胡虎虎 摄

冰雪消费的火热，不仅限于北方，也不止在冬季。位于华南的广西梧州市，当地一家室内滑雪场在今年暑期生意火爆，有时一天就能接待上千人；华中区域武汉的一家室内滑雪场，在六七月间接待了超过6万人次。除了滑雪，滑冰的热度在南方也急剧提升，广州和深圳不少大型商场的冰场，在北京冬奥会后迄今的两个暑假期间几乎一直处于饱和状态……

除了购买门票和预订住宿，冰雪相关运动器材、服饰也成为消费热点。近日，记者在北京市东城区一处集合了数十家雪具店的商场看到，即便临近晚上9点的闭店时间，前来选购滑雪用品的顾客仍络绎不绝。而在崇礼区，不少白天“尝鲜”了滑雪的游客，晚间便会来到城区里大大小小的雪具店，寒冷的大街上不乏拎着购物袋的人群。

冰雪乡村、冰雪就业热起来

冰雪经济，一方面通过向人民群众提供高质量的文旅、体育服务，增强人们的幸福感和获得感；另一方面，冰雪经济产业链条长、就业机会多，且天然临近乡村地区、偏远地区，为乡村振兴、促就业促增收提供了强劲动能。

阿勒泰地区可可托海滑雪场附近的塔拉特村的主要产业曾是农牧业，过去一到冬天，村子就会进入“猫冬”状态。2018年，村里鼓励大家搞民宿，村民们一开始十分不解。

“咱们村这么偏远，冬天又这么冷，除了雪什么也没有，谁愿意来住啊？”哈萨克族妇女库丽帕热·哈布力在当时问道。

村干部耐心地上门给她解释。原来，附近的可可托海滑雪场即将建成，滑雪的游客有望顺路到这里感受民俗风情。“要是村里的民宿建好了，生意肯定会红火，大伙儿也会有稳定可观的收入。”村干部保证道。

而今，当年的愿景已变为实打实的增收致富。库丽帕热家的民宿已开了4年多，每年收入20万元左右。“到了冬天日子更红火”，这是她对“冰天雪地也是金山银山”直观而质朴的感触。

资料图：小朋友和父母在长白山滑雪。新华社发

在吉林省，距长白山万达滑雪场1公里外的东岗镇果松村已开了20多家餐馆，主打铁锅炖、粘豆包、锅包肉等原汁原味的东北特色菜，滑雪后前来就餐的游客络绎不绝。当地一家铁锅炖餐馆的老板徐娟说：“今年营业额比去年涨了40%，一天能卖出将近50锅。”

滑雪场等冰雪企业对教练等工作人员的需求也十分旺盛，提供了大量就业岗位。仅吉林省永吉县的一家大型滑雪场，在雪季就能提供2000多个岗位，这家雪场还与吉林大学、东北师范大学、长春大学等高校展开合作，为高校学生提供就业实习基地。

在河北省张家口市沽源县，库伦淖尔旅游度假区借2022年冬奥会的契机，适时推出了冬季滑雪、滑冰和冬捕项目，吸纳了不少乡亲到景区工作。种了一辈子莜麦的村民田玉娥不仅把16亩地流转给度假区，每年固定收入6000多元，还在度假区后厨打工，每月工资3600元，收入比过去种莜麦翻了几倍。

冰雪“智造”热起来

由冰雪文旅、体育等服务业外延，新兴的冰雪装备制造业应运而生，一些传统装备制造企业找到了新增长点。冰雪消费火热，也带动国内企业在创意设计、品牌开发上下功夫，从原本位于国际产业链下层的代理型分销和代工型生产，升级为利润更丰厚的原创品牌运营。

2023年开年以来，位于洛阳的一家具有独立知识产权的滑雪机、旱雪公园制造企业的负责人王华钦，就忙碌奔走在各个安装工地和世界各地的体育装备展会现场。令他深感骄傲的是，公司已将自研设备卖到了欧美、俄罗斯等冰雪运动先发地区。“甚至还有非洲加纳、南非等国的客户在和我们接触。”

令人意外的是，在建立滑雪产品线“Snow Monkey”之前，这家公司的主营业务是采煤装备制造。

“在2012年我接触到单板滑雪，发现我们公司运用的采煤传送带减震材料，其实可以移植到单板固定器上，与国际同类产品比起来物美价廉。这算是我们公司与滑雪的结缘。”

“后来，北京冬奥会申办成功，我接触到一些室内旱雪项目，而我们恰好有材料、机械设计的研发攻关能力，历时五年，终于‘磨剑’成功。”王华钦介绍。

在这家公司的研发实验室，记者还看到有滑雪护具材料、雪蜡等产品在开发。厂区的后院里，一个专供U型场地技巧训练的旱雪设施正在测试。“我们自研的产品能够把国际卖家的价格打下去，但是性能会提升。”

在北京，滑雪用品零售商冷山公司已不满足于对国外品牌简单的代理、分销。从近几个雪季开始，这家公司从多个方向往产业链的上游攀爬。

“一方面，我们更加深度地介入到国外品牌的设计、生产上，因为现在中国的滑雪市场壮大起来了，我们就能摸到这些过去碰不到的上游环节，和他们合作开发更加适合中国人需求的产品。”冷山公司的负责人赖刚介绍说。

“另一方面，我们也在公司内部大搞创新孵化，不管是服饰、护具，有的员工有创意、设计能力，有的员工擅长整合供应链，有的则在品牌运营上有经验，我们就鼓励他们组成小团队，最近我们内部已诞生了好几个原创品牌。”

(责编：胡永秋、杨光宇)

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