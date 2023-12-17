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实现发展和安全动态平衡相得益彰

2023年12月17日08:30 | 来源：经济日报
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原标题：实现发展和安全动态平衡相得益彰

　　筑牢治国安邦的根基、增强攻坚克难的底气，离不开办好发展和安全两件大事。“必须坚持高质量发展和高水平安全良性互动，以高质量发展促进高水平安全，以高水平安全保障高质量发展，发展和安全要动态平衡、相得益彰。”中央经济工作会议作出的这一深刻总结，充分体现发展和安全的辩证统一关系，为更好地贯彻总体国家安全观、做好下一阶段经济工作提供了清晰的方法指引。

　　安全是发展的前提，发展是安全的保障。发展和安全相互交织、密不可分，犹如鸟之双翼、车之两轮，相辅相成、互为条件，任何时候都不能偏废。如果安全基础不牢，发展的大厦就会地动山摇；如果发展难以为继，安全的保障也就无从谈起。这道摆在我们党面前的重要课题，关系着国家兴旺发达长治久安、经济社会繁荣稳定，一刻也轻视不得、大意不得。

　　现实的复杂挑战考验着我们统筹高质量发展和高水平安全的能力。当前，改革发展稳定任务艰巨繁重，不少深层次矛盾躲不开、绕不过，各类风险挑战不断累积，国际政治经济环境不利因素增多。确保中国式现代化顺利推进，就必须既坚持高质量发展这个新时代的“硬道理”，又保证高水平安全这个头等大事，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，以改革发展的确定性应对外部变化的不确定性。

　　具体到明年的工作重点，此次中央经济工作会议已作出明确部署。统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线……一系列任务紧扣关键问题，要求我们将发展和安全两个目标有机融合，拿出高招实招，将工作踩在点子上、抓到要害处，打好防范化解风险的有准备之战。

　　在这一过程中，强化底线思维不可少。安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。即便是在取得成绩的时候，也要有如履薄冰的谨慎、居安思危的忧患。要把风险思考得更深入一些，把困难估计得更充分一些，绝不犯战略性、颠覆性错误。下好先手棋，打好主动仗，高度警惕“黑天鹅”事件，随时防范“灰犀牛”事件。统筹好地方债务风险化解和稳定发展，经济大省要真正挑起大梁，为稳定全国经济作出更大贡献。

　　任凭风浪起，稳坐钓鱼台，最重要的始终是集中力量办好自己的事。要保持战略定力，牢记发展是解决我国一切问题的基础和关键，握紧发展主动权。无论是保障粮食、能源、重要资源供给安全，产业链供应链稳定安全，还是实现高水平科技自立自强，都需要通过发展成果来提升安全实力，为实现更高水平更高层次的安全提供更为牢固的基础和条件。

　　一分部署，九分落实。统筹好高质量发展和高水平安全两件大事，实现二者动态平衡、相得益彰，必须真抓实干，在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫。只要以“时时放心不下”的责任感，推进高质量发展不停步，抓住高水平安全不放松，我们必将不断破解经济发展难题，开创经济发展新局面。

(责编：郝帅、李楠桦)
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