王金虎

原标题：新农人带动乡村产业升级

隆冬时节，在山东省聊城市莘县王奉镇东关新村蔬菜大棚里，一串串饱满红润、鲜嫩喜人的圣女果挂满藤蔓。

“您尝尝我种的圣女果，口感香甜、内瓤充实、汁水充足，能让你找回小时候的味道。”东关新村圣女果种植户桂耀龙对记者说，他的自信源于新技术的应用。去年，他顶着压力，在全村率先试水熊蜂授粉。最终亩产7000斤，每亩产量增加800斤，由于品质高，每斤多卖1.2元，共增收4800元。

“熊蜂授粉减少了合成制剂用量，授粉坐果率高达98%。我这几亩圣女果都被大城市商超提前预订了。”桂耀龙说，他还引进了粉虱的天敌丽蚜小蜂，开展种植常见病生物防治，减少60%药物残留，使质量、产量双提升。在他的引领下，今年该村应用新技术的大棚已达12座，共20余亩，每亩节约人工成本3000元以上，平均每亩增产10%至12%，效益增加4000元左右。

东关新村开展大棚种植已有20年，现有大棚550余座、1200余亩，主要种植圣女果、黄瓜、甜瓜等经济作物。“我们村蔬菜大棚需要更新升级，土地利用率、菜农整体收益也亟待提升。正是有了像桂耀龙这样敢于创新、勇于探索的新农人，产业升级、乡村振兴才有活力。”该村党支部书记桂艳军说。

产得好还需卖得出。如今，当地活跃着从事电商销售的年轻群体。“家人们，沙土地的山药肉质细嫩，口感脆爽，下单就可发货。”电商达人吕恩刚正在为当地的山药直播带货。4年前，24岁的吕恩刚返乡创业。他立足本地农业资源，迅速成长为当地小有名气的网红。这些年，全村上下正努力推动设施农业形成种得好、销得出、价格高的良性循环，吕恩刚也自觉投身其中。“我要抓住时机，争取让全村都搭上致富快车。”吕恩刚说。

“如今，每年都有大量有想法、有闯劲的青年人回家创业，他们立足莘县100万亩瓜菜菌种植面积、500多万吨的年产量，在种植技术、销售渠道、电商应用等方面已逐渐成为产业带头人，为莘县富民产业迭代升级不断贡献力量。”莘县农业农村局局长王银华说。

(责编：郝帅、李楠桦)

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