石 晶

原标题：辣椒催火特色经济

青海省海东市乐都区寿乐镇是全省闻名的蔬菜种植大镇，基本村村种植乐都长辣椒，因品质好，深受消费者青睐，售价也高于其他辣椒。镇组织委员林承寿介绍，乐都长辣椒的名气是从王佛寺村开始响起的，该村是全镇最早发展设施农业的村庄。

寿乐镇王佛寺村约169户547人，人均水浇地0.6亩左右，人均年收入1.58万余元，基本以种植乐都长辣椒为主。驻村第一书记陈晶鑫说：“村里大棚虽面积不大，但数量多，每户都有好几个。村民们很勤快，田间管理细致，效益比种粮食要高得多。”拱棚里乐都长辣椒种一茬亩产辣椒4500斤至5000斤，产值在7000元至8000元左右，大棚里蔬菜一年可以种2茬到3茬，产值更高。

走在田间地头，田垄是石块加土夯起来的，拱棚边栽着葱，田垄犄角旮旯里种着菜，耕地被充分利用，村委会副主任王世成解释，“村里水浇地少，地块碎小。大棚里种的菜卖钱，地头水渠边见缝插针种菜自家吃。受制于自然环境，之前种山上的旱地，产值非常低，这些水浇地是村里老人们在六七十年代手抬肩扛，人工垫土平整出来的。”

2011年，在国家农业项目支持下，地方农业部门给王佛寺村搭建了623栋巢湖式拱棚，从此乐都长辣椒在当地群众和农技人员培育下逐渐发展壮大，全镇种植面积达2100亩，并获得国家地理标志保护认证。

乐都长辣椒哪里好？王世成解释：“皮薄肉厚、颜色深绿、口感好，因其外形俗称‘猪大肠’，虽然价格高，但不愁卖。”

走在村道，记者看见由全体村民筹款建造的纯木质榫卯结构景观大门，古典气派。巷道里，道路硬化到户，网络、天然气等设施齐全。村党支部书记王海成说：“村庄面貌今非昔比，随着村民们经济收入增加，王佛寺村现在是民风淳朴、夜不闭户，大家团结互助。”

“蔬菜产业让村民摘了贫穷的帽子，村里依靠乡村振兴等项目资金先后修建了旅游餐厅、咖啡厅、露营基地。”王海成介绍，“下一步我们想发展乡村旅游，让村民口袋变得更鼓。”

(责编：郝帅、李楠桦)

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