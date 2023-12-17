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消费热度持续升温

2023年12月17日08:35 | 来源：经济日报
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原标题：消费热度持续升温

2023年，我国消费市场迸发勃勃生机。为更好助力企业健康发展，向读者展示消费热点，本报自今日起推出消费市场年终盘点系列数据报道，全方位、多角度回顾全年消费市场的结构变化和发展趋势。

2023年，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。特别是在消费领域，新型消费持续壮大，传统消费稳步增长，消费潜力持续释放，智能家居、文娱旅游、国货“潮品”等新消费成为热点，消费成为拉动经济增长的主要动力。

从线上消费结构及变化看，2023年是重拾信心的一年。消费结构变化是消费升级的重要标志，悦己消费、健康消费、品质家居、智能科技消费等占比不断增加，代表各地消费者对美好生活的向往和追求。数据显示，食品饮料、家用电器、家清纸品、电脑数码、手机通信、医疗保健等是消费者购买较为集中的品类。其中，预制菜、婚庆节庆用品、美发造型、健康服务等多元化产品与服务收获更快增长。

从各年龄段的人均购买力指数来看，“80后”“90后”依然是线上消费的主力。不同年龄段群体呈现出不同消费偏好，16岁至25岁的消费群体青睐悦己型消费，购买了更多文娱、首饰类产品；26岁至45岁的消费者更注重健康消费和家庭消费，偏爱购买健康服务、母婴产品和粮油调味产品等；46岁及以上的消费者更会享受生活，传统滋补品、服饰内衣等产品的消费占比较高。

从区域消费偏好看，一线城市消费者更关注粮油调味品、健康服务和旅游出行服务；二线城市消费者关注家居日用品，偏爱购买居家布艺、收纳用品等产品；县域农村地区的消费者则更加关注家电、母婴产品和医药产品。

2024年即将到来，着力扩大国内需求，将是政府、企业、平台相互配合、着重发力的关键点。各平台和商家应持续为消费者提供更具诚意的价格、更有品质的商品及更贴心的服务，让消费潜力进一步释放，共同书写经济持续向好发展新篇章。

（点评人：京东消费及产业发展研究院高级研究员）

(责编：郝帅、李楠桦)
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