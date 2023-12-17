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废弃汽车“包袱”变“资源”

柳 洁 董庆森
2023年12月17日08:35 | 来源：经济日报
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原标题：废弃汽车“包袱”变“资源”

数据显示，当前我国机动车保有量已超4.3亿辆，其中汽车有3.3亿辆。业内预计，到2030年，我国报废汽车数量将超过2800万辆，除此之外，还有大量未到报废年限却被弃停在城市角落的“僵尸车”，成了城市治理的“新包袱”。

转换新赛道，开辟新天地。此前，国务院办公厅印发《关于切实做好废弃汽车治理有关工作的通知》，要求在全国范围内开展废弃汽车集中清理工作。湖北宜昌在这项行动中率先行动，把“社会包袱”当作“城市富矿”，将“破车烂铁”变成“绿色资源”，探索出了一条废弃汽车全链条治理的路径。

破解回收难题

在宜昌市城区东升停车场，停放着95辆外观残破、轮胎干瘪、未悬挂号牌的废弃汽车，每辆车前面的挡风玻璃上都贴着醒目的“身份标签”，包括车辆所有人信息、发动机编号以及拖移至此的时间、地点和理由等。

“这些无人认领的机动车，经过3个月至1年的公告期仍无人认领，将交由报废车辆回收公司处理。”宜昌市公安局交警支队副支队长李涛说，宜昌市2022年起开展废弃汽车治理专项行动，通过全面摸排，在主城区共排查出1332辆无人认领的汽车，通过联合相关部门和街道社区，绝大部分车主已自行处理，最后还剩下95辆车无人认领。

“治理废弃汽车，在全国尚处探索阶段。”宜昌市公安局交警支队支队长罗金城介绍，废弃汽车虽已废弃，但涉及人民群众财产权，处置必须稳妥。治理过程中，宜昌公安等相关部门始终坚持依法依规和合情合理相结合，探索出了“两联合、三必须、四步走”工作法。“两联合”进一步明确公安、城管、住建等相关部门的责任范围。“三必须”即必须拍照固定证据、必须查询车辆信息、必须第一时间通知车主。“四步走”中重点设置了通知车主自行处置环节，有效保障人民群众合法权益。

为做好废弃汽车治理工作，宜昌市明确了“政府主导、公安主抓、先行先试”的治理原则。宜昌市公安局将废弃汽车治理列为重点工作强力推进。截至目前，宜昌市主城区的废弃汽车基本“清零”，没有发生一起复议案件，得到群众广泛认可。

建设利用基地

在废弃汽车处理过程中，电池处理是难点。在这方面，宜昌也有优势。位于宜昌高新区的宁德邦普一体化电池材料产业园内，循环浸出除杂车间格外繁忙，一袋袋黑色的废旧电池粉渣陆续投入接收槽，开启“变废为宝”的循环之旅。

该车间是整个生产线的核心枢纽。物理拆解后的废旧电池在这里与硫酸“会合”，经湿法冶炼，生产出硫酸锂、磷酸铁溶液，以及铁铝钙渣、石墨渣等，供给下游车间。硫酸锂溶液进入锂盐车间，经过反应后得到白色的碳酸锂；磷酸铁溶液经过多次酸溶和再结晶，重新“生长”出满足粒度和杂质要求的磷酸铁。而这两种产品正是生产磷酸铁锂的主要原料，价值不菲。即使是价值不高的石墨渣，也能在出渣车间经无害化处理后，制成建筑材料方砖。

2021年，宜昌市抓住新能源产业“风口”，成功招商引资项目金额达320亿元的宁德邦普一体化电池材料产业园项目落户，并前瞻布局电池回收再利用领域，先行建成邦普循环一期项目。“今年已有近10万吨废旧动力电池在宜昌进行定向循环，有生产线上淘汰下来的残次品，也有从沿海城市回收来的废旧动力电池。”宜昌邦普循环科技有限公司公共事务主管陈兆哲介绍，宜昌邦普规划废旧动力电池年回收处理能力为30万吨，目前投入使用的已有10万吨。作为最早在回收行业研究“定向循环”技术的企业之一，邦普循环早在2009年就已创新推出“定向循环”核心技术，积累了一系列技术成果。截至2022年底，邦普循环已参与制定修订废旧电池回收、电池材料等相关标准293项，拥有授权专利525件。

从生产、回收再到生产，从原料、废料再回到原料，一个“从哪里来再到哪里去”的动力电池定向路径已经形成，一个资源循环利用的绿色闭环正在宜昌加速构建。除了邦普，宜昌还招引长宸锂能等一批重大项目跟进布局，建成后全市年处理电池能力有望达50万吨，实现产值300亿元，可为华中地区乃至全国新能源汽车产业发展提供基础支撑，助推宜昌加快建成全国废旧动力电池循环利用产业基地。

打造治理闭环

如何建立废弃汽车治理长效机制？2023年3月，宜昌市专门成立了“废旧物资循环利用体系建设领导小组办公室”，由宜昌市发展改革委牵头统筹，明确公安部门抓好前端治理，商务部门做好后端利用，加快构建“回收—拆解—再生—利用”循环产业链，推动废弃汽车形成由“治”到“用”的全链条治理。

油液抽排、零件拆解、压扁贮存……位于宜昌市猇亭区的宜昌物产报废车辆回收拆解有限公司车间内，经过一系列工序，一辆辆废弃汽车“化整为零”，重获新生。公司执行董事俞桦介绍，废油液排出后，通过专门的机器吸到储存箱，然后送到专门的处置单位，进行二次净化后再使用。此外，轮胎的橡胶可以再利用，车辆的车壳、车架等也可以再循环使用。

“诀窍就是‘精拆细解’。在兼顾费用的基础上，拆解得越精细，利用价值体现得越明显。”俞桦说，比如，新能源汽车电池部分的核心部件继电器虽仅有手机大小，但如果拆解得当、重复利用，其价值将是“论斤卖”的10倍有余。去年，该公司循环利用废钢2万吨、有色金属1400吨、塑料2200吨、橡胶1600吨，实现产值5000万元，创造利税1000多万元。俞桦表示，再制造可以增加利润空间和附加值，车拆公司可以拿出部分利润反馈给车主，提高车主主动处理废弃汽车的积极性。

宜昌市商务局局长覃扬波介绍，宜昌目前机动车保有量约150万辆，按照国家机动车废旧拆解指导性规范，已有4家拆解企业获批，产能约5.5万辆。面对未来的汽车报废高峰，宜昌市正加快布局废弃汽车回收拆解循环产业链，力争通过经济手段加速废弃车的回收再利用，为报废车治理提供新的动力。

(责编：郝帅、李楠桦)
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