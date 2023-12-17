张建军

原标题：农旅融合活力倍增

伴随着发令枪响，半程马拉松选手近日从广东省佛山市高明区明城广场出发，途经万亩稻田、高明河、盈香生态园等乡村振兴示范点……这是广东省佛山市高明区激发乡村高质量发展动能、促进城乡区域协调发展的一个缩影，也是高明将“美丽资源”向“美丽经济”转换的探索。

高明区是中国低碳旅游示范区、国家生态文明建设示范区，市域森林覆盖率约60%。如今，一幅产业兴旺、景美人和、城乡协调的图景正在高明大地上徐徐铺开……

“稻马”出圈

微风拂过，放眼望去皆是金黄灿烂的稻穗，跑友穿梭其中可惬意地感受南粤风光……近日，2023佛山（高明）乡村半程马拉松（以下简称“高明稻马”）开跑。

今年以来，全国各地举办了各式马拉松赛事，“高明稻马”何以出圈？

“我经常到全国各地参加马拉松赛事，一般都在城市里举行，跑步时，两边是高低起伏的高楼大厦，几乎看不到自然风光，这次氛围很不一样。”“高明稻马”冠军陈华威说，万亩稻田赛段的粼粼波光与连绵不断的金黄稻浪，令人印象十分深刻。

高明区文化广电旅游体育局局长仇艳芳表示，“高明稻马”不仅是一场体育赛事，更是高明展现城市发展魅力的重要窗口。稻马路线将高明河河堤与高明区乡村振兴示范带的金色丰收精华段有机串联，让选手在比赛中尽览佛山乡村振兴发展成果。

“万亩稻田”，是高明现代农业主产区之一，也是佛山市重要的粮食产地、高明的产业融合发展模范。集现代农业技术示范推广、优质稻米加工展销、休闲农业观光、研学教育于一体的万亩水稻公园，被成功创建为第二批省级现代农业产业园，推动高明农业产业现代化迈出了新的步伐。

稻马、田野季、暑期研学……依托粤港澳大湾区少有的连片水稻田资源，高明积极将农业与现代都市户外文化相结合，打造生态休闲旅游产业，深化农文旅体多元融合，把高明的农业资源优势转化为产业发展优势。

数据显示，截至目前，高明共有21个在建重大文旅项目，总投资额超200亿元。今年1月份至10月份，高明区累计接待游客1092.8万人次，实现旅游收入47.0亿元，同比分别增长63.2%和63.4%。

农旅融合

今年6月份，新绿色现代中药华南总部项目在高明动工建设。该项目不仅是高明近年招商引资中少见的现代中药项目，而且投资额大，涉及三大产业。广东新绿色药业科技有限公司厂长陈强表示，高明“六山一水三分田”的地理特征与优良的自然环境非常契合中草药生产制造企业对环境以及原材料供应的高要求。

如今，绿色资源转化为经济价值的效应正在高明不断显现。

放眼粤港澳大湾区，高明拥有“山水城市中工业强、工业城市中生态好”的区域特质，凭此比较优势，高明区将如何创造性地实现“美丽资源”向“美丽经济”转换？

高明区委十三届六次全会提出，要发挥农业“接二连三”作用，深入推进农业“万亩千亩”工程，打造大湾区现代都市农业综合示范区，同时发挥制造业对农业的反向支撑作用，大力发展农产品加工、预制菜等产业，以智能制造赋能农业提质增效。

如今，在杨和镇沙水村，新广农牧公司“5G+智慧养鸡”白羽肉鸡育种研发基地已正式投产，实现了国内白羽肉鸡自主育种“从0到1”的突破；在更合镇吉田村，新时代农民指尖轻点手机屏幕，无人机械便在智慧农场上驰骋开垦；在明城镇崇步村，稻虾共养的万亩稻田不仅是粮食产量的保证，同时也是亲子娱乐、研学休闲的新选择。

产业振兴是乡村振兴的重中之重。今年3月份，高明启动“2252”工程，即：做大做优“合水粉葛”“三洲黑鹅”2个地理标志品牌，推动打造“高明食材”“高明美食”2个区域品牌；实施“粤菜师傅”“五个一百”工程，打造“合水粉葛”“三洲黑鹅”2个百亿级乡村特色优势产业集群，推动现代农业从种养加工到餐饮终端一体化延伸升级。

合水粉葛是高明驰名的特色农产品，也是佛山市首个国家地理标志产品，产品远销海内外。近年来，禾田生态农业发展有限公司等农业龙头企业积极开展粉葛种植、深加工研发等工作，葛根粉、葛根面、葛根曲奇、葛根粉丝等产品接连上市，赢得了消费者的认可，大大提升了合水粉葛的农产品品牌价值。

“高明正加快打造花卉、畜禽、渔业、粉葛、丝苗米、智慧农业、预制菜以及农产品进出口贸易八大产业集群，实现农文旅的深度融合发展。”高明区农业农村局相关负责人邓卫华表示。

活力乡村

“明阳村越变越好了！现在游客多了，我们的特色农产品、地方特色美食等也会迎来更好的收入。”明阳村村民黄宗春说。高明积极推动农业与旅游、文化、体育等融合发展，通过农旅项目的兴起带旺乡村，激发乡村活力，让乡村更美更富，也更有辨识度。

走进明阳村，青砖灰瓦的建筑、民居门口的石碾、曲径通幽的巷道、简朴的革命先驱故居映入眼帘。为讲好明阳红色故事，推动红色旅游和乡村振兴融合发展，明阳村将散落在村内的红色资源进行系统整合，并新建、改建了红色书吧、红星影院、红星客栈、明阳村史馆等红色文创项目，打造颜值、气质兼备的红色历史文化游路径，形成了具有明阳特色的红色历史文化街区。

不仅明阳村，近年来高明区还诞生了一批“明星村”：石洲村、石水村、白洞村等，或激活红色历史文化资源，或发挥绿水青山的生态优势，或集中土地连片开发，迎来跨越式发展。走进石洲村，旺林园艺花园、1922农场部落、凌云花谷等农旅项目在石洲大道旁错落分布，赏花、露营、研学等都能在这里一站式体验；在石水村，广东远航酒业集团有限公司绿色生态酿酒生产基地、广东皂峰金花茶生态园、联丰现代农业生猪养殖基地等一批项目纷纷进驻，为农村经济发展注入了“源头活水”……

“我们通过组织开展花卉露营基地、花街美术等农旅活动，今年‘五一’‘十一’等节假日期间吸引游客近6万人次，带动村内餐饮、农家乐等产业创收。”石洲村党委书记、村委会主任唐志源说，目前石洲村已拥有10余个花卉种植基地，逐步形成规模效应，土地租金从450元/亩上升至约1500元/亩，2018年石洲村集体经济收入是900万元，2022年则增长至接近2000万元。

随着城乡品质的持续提升，越来越多的文旅体活动选址高明。5月27日，2023年粤港澳大湾区（佛山）户外运动季暨佛山市首届户外生活大会启动仪式在高明区举行。11月24日至26日，2023佛山市首届户外生活大会在高明区美的鹭湖森林度假区举行，是佛山首推“户外生活”概念打造的大湾区最大规模和最高水准的户外生活体验活动，成功吸引近百个国内外知名户外品牌入驻。

(责编：郝帅、李楠桦)

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