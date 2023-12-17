本报记者 刘志强

“11月，工业、服务业、消费、出口等指标持续改善，经济回升向好态势持续巩固，全年发展主要预期目标有望较好完成。”12月15日，在国务院新闻办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人刘爱华介绍了11月份国民经济运行情况。

主要生产需求指标稳中有升

“前11个月，主要生产需求指标稳中有升，就业物价总体稳定，高质量发展扎实推进。”刘爱华介绍。

生产供给稳步回升。从工业看，装备制造业支撑增强，多数行业增速回升。11月份，规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2个百分点。其中，装备制造业增长9.8%。

创新引领成效继续显现。11月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长6.2%，比上个月加快4.4个百分点，新能源汽车、太阳能电池等新能源产品产量同比分别增长35.6%和44.5%。消费新业态较为活跃，1至11月，实物商品网上零售额同比增长8.3%，占社会消费品零售总额比重提升到27.5%。

国内需求继续恢复。从消费看，出行类商品销售改善，服务消费潜力继续释放，市场销售增势良好。11月份，社会消费品零售总额同比增长10.1%，比上月加快2.5个百分点。从投资看，制造业投资稳中有升，高技术产业投资较快增长，投资规模继续扩大。

就业形势比较平稳、持续改善。11月份，全国城镇调查失业率为5%，与上月持平，比上年同期下降0.7个百分点；外来农业户籍劳动力城镇调查失业率为4.4%，处于近年较低水平。

安全发展基础得到巩固。粮食产量再创历史新高，能源供应保持稳定增长。11月份，规模以上原煤、原油、天然气产量同比分别增长4.6%、2.6%、5.3%，发电量增长8.4%，均比上月有所加快。

外贸顶住压力展现韧性

11月份，我国出口同比增长1.7%，自今年5月份以来首次转正；进出口总额同比增长1.2%，比上个月加快0.3个百分点。刘爱华表示，今年以来，世界经济复苏乏力，全球贸易增长持续低迷，我国外贸发展顶住了压力、展现出韧性，出口规模稳、份额稳的特征没有改变，在全球产业链供应链中的重要地位也没有改变。

前11月货物贸易进出口有几个特点：产业链更长、附加值相对比较高的一般贸易进出口额占进出口总额的比重达到64.8%，比上年同期提高1个百分点，贸易结构持续优化；作为外贸第一大主体的民营企业进出口同比增长6.1%，占进出口总额的比重为53.3%，比上年同期提高3.1个百分点；与共建“一带一路”国家进出口额同比增长2.6%，继续快于全部进出口，经贸合作空间有效拓展；机电产品出口增长2.8%，占出口总值的58.6%，出口新动能保持增长。

1至11月份，基础设施投资同比增长5.8%，比全部投资高2.9个百分点，总体保持平稳增长。

前11月基础设施投资主要呈现两方面特点：一是民生补短板投资保持较快增长，1至11月份铁路运输业、水上运输业、水利管理业投资分别增长21.5%、22%、5.2%，均保持较快增长；二是京津冀和东北地区灾后重建项目持续推进，带动这些地区道路重建、管网修复、水利建设等基础设施行业投资保持较快增长。

“近期，增发国债项目清单陆续下达。资金加快拨付使用，实物工作量加快形成，有利于释放基础设施领域的潜力和空间，促进下阶段基础设施投资平稳较快增长。”刘爱华说。

1至11月份，全国房地产开发投资同比下降9.4%，商品房销售面积下降8%。“一些指标呈现边际改善迹象，说明房地产领域优化调整政策在持续显效。另一方面也要看到，房地产仍然处于调整之中，这种短期调整有利于房地产市场平稳健康发展。”刘爱华表示，下一步要按照中央经济工作会议精神，积极稳妥化解房地产风险，促进房地产市场形势进一步改善。

价格低位运行状况有望改善

11月，居民消费价格指数（CPI）同比下降0.5%，制造业采购经理指数（PMI）处在荣枯线之下。对这些指标应当如何看待？

“11月，居民消费价格环比和同比均出现下降，主要是受食品和能源价格波动下行影响。扣除食品和能源价格的核心CPI，11月当月同比上涨0.6%，涨幅与10月份相同。1至11月份，核心CPI同比上涨0.7%，累计涨幅也与1至10月份相同。”刘爱华认为，当前物价变化继续呈现结构性特征，食品、能源和部分出行类服务价格呈现季节性回落，核心CPI仍然保持稳定。

“今年以来，经济运行持续回升向好，商品和服务需求持续恢复，11月市场销售增长较快。”刘爱华表示，随着扩大内需政策逐步落地见效，消费逐步从疫后恢复转向持续扩大，当前经济运行中存在的有效需求不足问题有望得到逐步缓解，价格低位运行状况也会得到改善，我国不会出现通货紧缩。

11月份，制造业PMI为49.4%，比上月小幅下降0.1个百分点。“这与部分制造业行业进入传统淡季、市场需求不足是有关系的。”在刘爱华看来，从近几个月PMI走势看，中国经济仍然处于经济恢复和转型升级的关键期。

企业恢复发展信心较强。11月份制造业PMI中，生产指数为50.7%，连续6个月保持在临界点以上；制造业企业生产经营活动预期指数为55.8%，比上月上升0.2个百分点，连续5个月处于较高景气区间。

企业转型升级动能较强。11月份，高技术制造业PMI为51.2%，比上个月上升2个百分点。装备制造业PMI为51.6%，比上个月上升0.9个百分点。从结构上来看，高技术制造业和装备制造业企业预期都保持向上。企业利润也在持续改善，规模以上工业企业已连续3个月实现利润同比增长。

“11月，新订单指数为49.4%，比上个月下降0.1个百分点，说明市场需求不足仍然是当前制造业恢复发展面临的首要困难。”刘爱华认为，下阶段，要统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，推动制造业实现更高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年12月17日 02 版）

(责编：郝帅、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经