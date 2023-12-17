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研究指北京是数字金融“独角兽之都” 行业现十大新趋势

王梦瑶
2023年12月17日08:40 | 来源：中国新闻网
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原标题：研究指北京是数字金融“独角兽之都” 行业现十大新趋势

　　中新社北京12月16日电 (王梦瑶)16日，在北京金融街研究院主办的“中国数字金融独角兽榜单2023交流会”上，金融街合作发展理事会副秘书长、中国投资公司研究院院长陈超在介绍榜单内容时指出，北京是数字金融“独角兽之都”，数字金融行业呈现十大发展趋势。

　　中国数字金融独角兽榜单是由课题组从金融收入占比超过20%的1300余家中国数字金融企业中，选出科技属性较强的300家企业，再从企业经营、科技创新成果、团队成长、资本市场认可、行业前景、风险研判等六方面组织金融行业专家评审，最终评选出六大赛道60家入榜企业。

　　陈超指出，从上榜企业画像看，北京是数字金融“独角兽之都”。整体看，“潜在独角兽”是主要类型，“独角兽”和“种子独角兽”平分秋色；分赛道来看，大多数以“潜在独角兽”为主。“年轻、成长、潜力”是整体上榜企业关键词，并呈现研发费率和营收增速双高的特点，整体研发费率多高于20%，企业业务丰富，知识产权繁多。

　　从企业整体画像分析来看，陈超道，数字金融行业呈现十大发展趋势：AI大模型加速渗透；金融数据重要性凸显；隐私计算需求增强；金融区块链逐步落地；技术边界模糊化、门槛变高；科技与金融“双向赋能”走深走实；普惠金融在金融科技赋能下更加高效安全；绿色金融科技蓬勃发展；支付技术更加安全边界；技术多元融合推动智慧监管加快发展。

　　北京金融街研究院学术委员会主任委员、中国工商银行原首席经济学家周月秋表示，数字金融发展方兴未艾，综合技术、监管安全、区块链与支付、人工智能、大数据和绿色金融都是数字金融的重点领域。写好数字金融这篇大文章，还需要各方面共同努力。(完)

(责编：郝帅、李楠桦)
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