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推动养老保险公司聚焦主业 金融监管总局公布监管新规

2023年12月17日09:09 | 来源：人民网
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人民网北京12月17日电 （记者杜燕飞）为贯彻落实中央金融工作会议精神，金融监管总局近日印发《养老保险公司监督管理暂行办法》（以下简称《办法》）。《办法》从机构管理、公司治理、经营规则、监督管理等方面，规范了养老保险公司经营行为，弥补了养老保险公司缺乏专门监管规定的制度短板。

金融监管总局相关负责人表示，《办法》的发布，有利于增强养老保险公司监管针对性、有效性，进一步推动养老保险机构聚焦主业，更好参与和服务我国多层次、多支柱养老保险体系建设。

养老保险公司是专业性人身保险公司，是我国金融市场中唯一一类带有“养老保险”字样的持牌金融机构。除经营商业保险业务之外，养老保险公司还是我国企业（职业）年金市场的重要参与者，并在基本养老保险基金管理方面发挥了积极作用。

“近年来，随着业务规模持续增长，养老保险公司治理体系不健全，业务结构复杂，发展定位不够清晰，风险管控要求较高等带来的问题日益凸显，亟待制定具有较强针对性的监管办法，推动公司提升治理水平，规范经营管理，健全风险管控，强化信息披露，以强监管、严监管引导养老保险公司聚焦主业高质量发展。”上述负责人表示。

养老保险公司管理的是老百姓的“养老钱”，应当始终坚守稳健经营、规范管理，切实做好风险防范，维护消费者合法权益。为此，与一般人身保险公司监管要求相比，《办法》针对养老保险公司的经营特点和要求，在资本管理、考核机制、业务范围、风险控制等方面都作了一些专门规定。

比如，根据养老保险公司经营的不同类型业务，逐级提高注册资本要求，增强公司风险抵御能力，并要求公司建立健全多元化资本补充机制；要求建立健全以聚焦养老主业为导向的长期绩效考核机制，商业养老保险等业务的投资管理考核期限不得短于3年；明确养老保险公司应当主要经营与养老相关的业务，包括养老年金保险、商业养老金等，不得受托管理保险资金和开展保险资产管理产品业务；为提高风险控制有效性，要求养老保险公司建立健全风险管理体系，强化不同业务之间风险隔离，定期开展内外部审计等。

为加强养老保险公司监管，《办法》明确，完善公司治理，强调养老保险公司应建立独立董事制度，发挥独立董事在董事会治理中的重要作用。加强关联交易管理，明确养老保险公司不同类型业务之间以及与关联方之间发生交易，均按照关联交易监管。防范投资集中度风险，要求不同类型业务的资金投资单一资产和单一法人主体，应符合监管要求，并细化了投资集中度监测要求。强化不同业务之间风险隔离，规定养老保险公司应当对不同类型业务分别制定管理制度，禁止不同类型业务资金混同管理，明确不同类型业务投资管理人员隔离要求。

“金融监管总局将以《办法》发布为契机，进一步加强养老保险公司监管，着力推动专业养老金融机构持续健康发展，不断优化商业养老金融产品和服务供给，努力做好养老金融这篇大文章。”上述负责人表示，推动养老保险公司聚焦主业转型发展，在深化我国养老金融市场改革，丰富养老金融产品和服务供给方面发挥应有作用；督促养老保险公司在规定时限内，平稳推进并完成各项整改工作；规范养老保险公司机构管理、公司治理、经营管理、风险管理等事项，推动切实改善经营管理；加强养老保险公司非现场监管和现场监督检查，保持对违法违规行为的高压态势，切实保护好保险消费者合法权益。

(责编：郝帅、吕骞)
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