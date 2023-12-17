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“硬件护眼”靠谱吗

郭文培
2023年12月17日09:20 | 来源：经济日报
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原标题：“硬件护眼”靠谱吗

　　□ 目前还没有充分证据表明数码设备发出的蓝光会损害眼睛。但视疲劳症状与人们高密度、高强度使用数码设备有关。

　　□ 虽然硬件对眼睛的具体影响还不明晰，不过，通过改善照明、调节数码设备的位置、调整屏幕参数等来缓解视疲劳是可行的。

　　智能台灯、防蓝光眼镜、墨水屏电子阅读器……当前，各种宣称抗疲劳、防近视的护眼产品层出不穷，让人眼花缭乱。这些产品中，频繁出现“硬件护眼”这一概念，强调相关硬件产品在缓解眼部疲劳方面的作用。“硬件护眼”靠谱吗？记者进行了求证。

　　某款电子阅读器宣传将该产品灯光色温调节至3900K，阅读灯发出的前光更接近自然日光，开灯阅读时眼睛会感觉更温润舒适。“从技术角度看，电子阅读器和手机、平板电脑的驱动显示方式不同，使用它们分别阅读1小时，能非常明显感受到使用电子阅读器时眼睛更舒服。”深圳市掌阅科技有限公司总经理程超说。

　　这是否可以说明“硬件护眼”是有效的？有业内人士表示，“硬件护眼”的技术原理是改变电子屏面板的光源硬件结构，主要通过减少电子产品的有害蓝光等来护眼。人们接触到的有害蓝光主要来源为LED液晶屏幕，例如电脑显示器、荧光灯、手机、数码产品以及显示屏等。

　　不过，也有一位专家表示，有害蓝光引起的光损伤主要影响视网膜的视杆细胞和视网膜色素上皮细胞，比如常见的老年性黄斑变性等疾病，防蓝光对黄斑病变有一定的辅助治疗效果，但没有相应证据表明其对近视有何影响。

　　据了解，蓝光是太阳光的重要组成部分，属于波长介于400纳米至500纳米之间的短波长光。日常生活中，蓝光随处可见，某些波段的蓝光是安全有益的，它通过影响褪黑素分泌，从而调节人们的心率、睡眠、体温等。如果滤掉全部蓝光，人们的暗视力就会受到影响，夜间活动不便。

　　针对蓝光危害，视育互联网医院院长朱晋表示，研究表明，目前数字硬件设备发出有害蓝光的剂量非常小，还没有充分证据表明数码设备发出的蓝光会损害眼睛。但视疲劳症状与人们高密度、高强度使用数码设备有关，虽然这些硬件对眼睛的具体影响还不明晰。不过，通过改善照明、调节数码设备的位置、调整屏幕参数，例如解析度、字体大小、对比度、亮度等来缓解视疲劳是可行的。此外，合理的人体工程学工作和学习环境，如教室灯光改造、家庭灯光改造对防控近视、缓解视疲劳是有益的。

　　香港理工大学眼科讲席教授何明光表示，可以从4个方面科学护眼：一是增加户外活动时间，每天至少两个小时；二是减少看屏幕时间，按“20—20—20”法则，即看20分钟休息20秒，再看20英尺(6米)以外的物体；三是定期检查视力，提早发现近视或者其他眼部问题，及时戴镜治疗；四是建立健康档案，监控视力的进展。

　　“近视眼和视屏综合征都是生活方式病，发病率极高，且难以避免，对生活质量影响大。因此，任何有益于眼睛健康，能降低近视眼发生发展风险，以及减轻视疲劳的探讨包括硬件研究，都值得鼓励。”朱晋说。

(责编：郝帅、李楠桦)
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