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“加长版”火箭可容纳更大载荷

本报记者 张蕾 通讯员 桑茜
2023年12月17日09:23 | 来源：光明日报
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原标题：“加长版”火箭可容纳更大载荷

本报北京12月16日电（记者张蕾 通讯员桑茜）时隔3年，长征五号运载火箭再次披挂上阵。15日晚间，我国在文昌航天发射场使用长征五号遥六运载火箭，成功将遥感四十一号卫星顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。本发火箭首次采用“加长版”整流罩，使我国现役运载火箭达到新高度。

长征五号运载火箭由中国运载火箭技术研究院（中国航天科技集团有限公司所属）抓总研制，为两级半构型的大型低温液体火箭，主要用于执行中高轨发射任务。中国运载火箭技术研究院型号总体主任设计师朱海洋介绍，之前历次任务中，长征五号运载火箭均配备直径5.2米、高12.267米的整流罩，而本发火箭首次采用新研制的直径5.2米、高18.5米的整流罩，能够容纳尺寸更大的有效载荷，进一步提高了火箭的任务适应性。“加长版”整流罩的应用，使长征五号运载火箭整箭高度超过现役其他长征系列运载火箭，成为我国现役运载火箭的高度标杆。

2020年11月24日，长征五号运载火箭将嫦娥五号月球探测器精准送入预定轨道，为探月三期工程的圆满完成奠定了重要基础。本次任务距离上次发射约3年。其间，在长征五号B运载火箭圆满完成3次空间站舱段发射任务的同时，研制队伍重点围绕提升全箭可靠性开展了大量工作，并通过精简测试项目、并行部分测发流程等措施，在保证测试覆盖性的前提下，进一步缩减发射场测发周期。

据悉，未来几年，长征五号运载火箭将逐步进入高密度发射周期。型号队伍将继续深入推进流程优化，依托远程辅助测试发射系统进一步提高测试和发射效率。

(责编：郝帅、李楠桦)
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