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国网经济技术研究院有限公司：以创新推进能源电力科技自立自强

2023年12月17日09:24 | 来源：光明日报
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原标题：国网经济技术研究院有限公司：以创新推进能源电力科技自立自强

国网经济技术研究院有限公司（以下简称“国网经研院”）按照国家电网有限公司党组工作要求，奋力提升自主创新能力，加快推进高水平科技自立自强，为推进“一体四翼”高质量发展贡献坚实力量。

推进关键技术攻关 牢牢掌握创新主动权

作为国家电网有限公司直属科研支撑单位，国网经研院坚持顶层设计先行，以公司战略目标为导向，统筹规划和实施科技创新工作；坚持强化自主创新，以更强的责任担当攻坚新型电力系统构建过程中遇到的问题挑战，为公司建设世界一流能源互联网企业提供坚强的技术支撑和保障；坚持强化成果应用，突出科研的原创性和实效性，解决电网运行面临的实际问题；坚持激发科研动力，为科技创新工作减负增效，不懈提升管理水平和效率，为公司培养造就高水平的科技领军人才和创新团队提供坚强支撑。

近年来，国网经研院凝心聚力，深入开展“基于自主芯片的直流控制保护设备研发”等多项国家级科研任务，牵头攻关3项新型电力系统攻关计划重点项目，奋力在自主直流控保设备研发、源网荷储协同规划等方面取得突破。

国网经研院支撑张北柔性直流工程、江苏如东海上风电柔性直流工程、白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程建设，引领行业创新。

国网经研院自主研发基于多源换相换流器的直流输电、自适应滤波、电容强补等系列原创技术，并在重大输电工程中实现应用，为大电网安全稳定运行提供坚强支撑。探索系统规划方法和工程设计技术“无人区”，深入开展大型风光基地开发外送规划论证，提出适应超高海拔、特重冰区的工程设计方案，加快推动沙漠戈壁荒漠大型能源基地跨省跨区输电通道落地。近日，首批沙漠、戈壁、荒漠地区大型风光基地外送特高压工程——宁夏—湖南、哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程相继开工。

国网经研院踊跃探索电网绿色发展技术，积极推动国网环保咨询中心挂牌落地，坚持践行“人与自然和谐共生”要求，深入攻关复杂地形换流站自适应布置、特高压变电站智能绿色建造、生态脆弱区植被快速恢复等关键技术，助推电网高质量发展与生态环境高水平保护协同共进。

在规划设计中，国网经研院加快突破性技术创新技术推广。主动研发有源滤波器、电容强补装置、幅相校正器等一系列创新成果，并在跨省跨区输电工程中运用。相关技术装备在取得突破性进展到工程落地过程中，也持续推动创新链与产业链深度融合，以链带面、织链成网，带动相关产业链实现协同发展，促进产业基础高级化、产业链现代化，打造能源产业生态圈。

汇聚人才优势 激发创新活力

人才是第一资源，是企业发展的重要支撑。国网经研院充分发挥人才优势，打造了一支高素质、高水平的研发团队。围绕新型电力系统重大技术需求组建科研队伍，其中源网荷储协同规划技术等3支科技攻关团队获公司首批命名。

为推动科技创新，国网经研院主动进行体制机制变革，为科研人员创造科研条件，激发科研潜力。增设专职科研助理，实现科技管理综合工作专人专职，坚持利用数字化手段提升管理效能，持续优化科技管理系统，提升科技成果管理线上化水平。

国网经研院建立一套高效能研发投入与保障体系，管好、用好科研经费，对长线研究和基础前瞻研究团队予以长期、持续、稳定资金支持，强化电力系统基础研究和前沿技术布局，争取更多“从0到1”的创新突破。

国网经研院加大科技创新激励力度，大幅提升科研成果绩效考核比重，重奖获得省部级、行业级、公司级科技进步奖一等奖及以上奖项的科研团队。设立执行董事专项奖，高质量实施中长期激励，精准奖励在重大科技攻关工作中表现突出的人员。

产学研用联合攻关持续发力，成果转化落地加速。国网经研院积极吸纳外部的创新成果和科研力量，与高校等单位合作大量科技项目，快速将专利技术应用于工程实践当中。

新时代新征程，能源电力行业已迈入全新发展阶段。国网经研院将始终保持创新精神，持续推动科技自立自强，把握行业发展的新机遇，推动能源电力行业走向更加绿色、智能、可持续的未来。（郭铭群）

(责编：郝帅、李楠桦)
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