会议现场。主办方供图

人民网北京12月17日电 （记者孙博洋）12月15日至16日，由中国企业联合会、中国企业家协会（以下简称“中国企联”）主办的全国企业文化年会（2023）在四川宜宾举行。会议以“塑造优秀企业文化，凝聚企业发展力量”为主题，探讨新时代新阶段全面推进企业文化建设的新思路、新方法，增强企业文化软实力，以推动企业实现更高质量、更高水平的发展。

颁奖仪式。主办方供图

据主办方介绍，全国企业文化年会是中国企联适应经济社会发展形势和广大企业需要而开展的一项品牌活动，每两年举办一次。自创办以来，已表彰推出了1700多项优秀的企业文化成果，成为我国企业文化交流与对话的重要平台，为推进我国企业文化建设发挥了桥梁纽带作用。

全国政协原副秘书长，中国经济社会理事会副主席郭军表示，企业文化是企业的灵魂，是企业健康持续发展的不竭动力。他认为，现代企业文化核心是企业要有信念和精神，对中国企业而言就是要有民族复兴、国家富强的情怀和追求，迎难而上、百折不挠的精神和勇气，和谐发展、守正创新的智慧和担当。

他表示，企业文化的形成过程，就是企业家对未来奋斗路径思考的过程，就是对企业的愿景、使命和价值观等作出清晰表达的过程，新时代新征程，企业家们应当着力打造符合自身企业发展的企业文化。

中国企业联合会、中国企业家协会党委书记、常务副会长兼秘书长朱宏任在年会报告中提出，优秀企业文化必将铸造一流企业支撑发展、永葆活力的强大精神。

他表示，提高企业文化的影响力，要善于进行品牌传播，讲好企业故事，弘扬时代强音，特别是企业在国际化经营中，要始终坚守中华文化立场，传播好中国声音和中华优秀传统文化，展示中国企业和品牌所体现出的中国精神、中国价值、中国力量和中国形象。

据了解，年会对“2022-2023年度全国企业文化优秀成果”进行了表彰，五粮液集团荣获“2022-2023年度全国企业文化优秀成果”特等奖，也是白酒行业唯一获此荣誉的企业。

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦表示，文化是民族的血脉，是人民的精神家园，是企业百年屹立、基业长青的能量源泉。近年来，坚持品质为基、文化铸魂、守正创新，提出了“和合共生，美美与共”的五粮液和美文化理念。

他表示，五粮液文化具有连续性、守正性、创新性、和谐性和共享性，将继续践行“和美种植”“和美酿造”“和美勾调”“和美营销”“和美生活”，以我们倡导的“和合共生，美美与共”文化理念，推动五粮液实现更高质量的发展。也愿与大家一道，共同推动企业之间的文化交流互鉴，持续厚植企业文化底蕴，为建设文化强国和社会主义现代化国家贡献更多力量。

(责编：郝帅、吕骞)

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