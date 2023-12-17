会议现场。主办方供图

人民网北京12月17日电 （记者孙博洋）12月15日至16日，由中国企业联合会、中国企业家协会主办的全国企业文化年会（2023）在四川宜宾举行，专家、学者和来自各行各业的企业家聚集一堂，就企业文化对企业及社会经济发展作用和影响展开了探讨与交流。

面对当今中国和世界的深刻复杂变化，企业作为经济社会发展的主体，无时无刻不在经受着淬炼与考验。

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦。主办方供图

在全国企业文化年会上，五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦在题为《赓续五粮文脉，谱写和美新篇》的年会主题演讲中表示，近年来，五粮液坚持品质为基、文化铸魂、守正创新，提出了“和合共生，美美与共”的五粮液和美文化理念。

守正传承 铸造企业文化之魂

企业文化就是企业的灵魂，是企业健康持续发展的不竭动力。构建企业文化要坚定文化自信，深刻洞悉企业历史渊源、发展脉络和基本走向，深入挖掘企业文化的思想精髓、独特创造和鲜明特色。

在曾从钦看来，五粮液和美文化是守正的文化。对于“守正”他从三个方面进行了阐释：一是守传统文化之正，传承中华文明“中，天下之大本；和，天下之达道”的价值追求，形成了“贵和尚中”的包容气度。

二是守传统技艺之正，遵循“种、酿、选、陈、调”美酒五字诀，坚持白酒行业发酵工序最多、操作难度最大、技艺要求最高的古法酿造技艺，让白酒酿造的技艺和精髓薪火赓续、传承不辍。

三是守传统匠心之正，一代代工匠追求卓越的执着信念，“择一事终一生”的匠心精神，让企业拥有行业规模领先的中国酿酒大师、国家级白酒评委队伍，以及数量众多的非物质文化遗产传承人。

讲好中国故事 打造文化品牌

品牌是企业文化的载体，文化是凝结在品牌中的企业精华。

近年来，五粮液在品牌传播方面不断创新，积极融入各大国际活动、国际平台，高频亮相APEC、博鳌亚洲论坛、进博会、世界顶尖科学家论坛、链博会等顶级平台，打造“520和美文化节”“中国国际西湖情五粮液玫瑰婚典”等文化IP，联合兔年央视春晚、秋晚送出亿元“和美好礼”。

同时，他还表示，五粮液立足中华优秀传统文化，弘扬“和美”的共同价值观，坚定“走出去”步伐，持续完善海外营销网络；开展多领域的产业互助、技术交流、标准认定和金融投资等合作接洽，践行全球发展理念，推动中外酒企友好互动，促进中外文明交融互鉴。

责任担当 共享精神深植企业文化

与会专家认为，新时代对企业文化工作提出的新要求集中体现在，不仅要承担做强做优做大、服务经济发展的引领责任，还要承担履责担当、服务社会的保障责任。企业承担应有的社会责任，体现了企业的价值追求，凸显了企业文化的核心职能和责任。

曾从钦认为，“共享”是新发展理念的重要内涵之一，也是五粮液和美文化重要组成部分。

他表示，“为员工创造幸福，为消费者创造美好，为投资者创造良好回报”是五粮液的初心使命。五粮液自上市以来累计实施21次现金分红，累计分红金额超过760亿元。同时，五粮液还积极开展乡村振兴、扶贫济困、奖教助学、赈灾救助等慈善公益事业。共享发展机遇、共享发展红利、共享发展成果也成为企业发展的重要支撑。

(责编：郝帅、吕骞)

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