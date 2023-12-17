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祝凯旋！中国第40次南极考察内陆队出征

2023年12月17日21:42 | 来源：人民日报客户端
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12月16日当地时间上午9时30分，中国第40次南极考察内陆队出征仪式举行，29名队员将分别前往泰山站、昆仑站和格罗夫山地区，开展相关科学考察。当日下午，中山站区域卸货作业圆满完成。接下来，“雪龙”号将前往长城站，继续执行卸货及科考任务。

本次内陆队包括昆仑站（泰山站）队和格罗夫山队。其中昆仑站（泰山站）队由20名队员组成，他们将途径泰山站，抵达位于南极冰盖最高点、海拔4087米的昆仑站，开展冰川学、天文学、地质学、地球物理学等科学考察。格罗夫山队由9名队员组成，他们将行进460余千米，前往平均海拔超过2000米的格罗夫山地区开展地质调查、冰芯钻探、陨石搜寻等科学考察。

本次卸货是中国第40次南极考察任务的重要环节，是考察队此行首次大规模作业。历经16个日夜的奋战，“雪龙”号克服了海冰情况复杂、天气多变等困难，抓住有利时机，利用KA32直升机吊运49架次435吊次，运达中山站和内陆出发基地的物资达1561吨。

12月15日，中山站第40次越冬队与第39次越冬队举行了交接仪式。经过一年艰苦努力，第39次越冬队安全圆满地完成了站务管理、运行保障和业务科研观监测等各项任务。

(责编：卫嘉、白宇)
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