原标题：蒙牛成立全球专家智库 汇聚顶尖人才引领创新发展

近期举办的蒙牛集团2024年全球合作伙伴大会期间，以“营养健康融合，科学技术共创”为主题的蒙牛总裁战略学术研讨会成功举行。研讨会期间，蒙牛全球专家智库正式成立，来自乳品加工、营养健康、生物技术、智能制造等多个领域，包含10多位院士在内共计100余名专家已经“入库”。

12月17日举办的研讨会由集团助理副总裁、营养科学研究院负责人张旭光主持。作为蒙牛全球专家智库成员，中国科学院李林院士、邓子新院士、赵国屏院士，中国工程院任发政院士、孙宝国院士、陈坚院士、庞国芳院士、黄和院士、乔杰院士等通过视频或电话的形式祝贺大会召开，并表示希望能够与蒙牛深度合作，助力中国乳业高质量发展。

陈润生院士在会议中表示，作为蒙牛全球智库专家一员，他感到非常荣幸。他进一步分析阐述了蒙牛作为全球乳业领先品牌，未来在研发领域引领行业发展的重点和方向。未来，希望与蒙牛开展深度合作，在生物信息等领域展开合作并有所突破，为中国乳业的发展贡献力量。

蒙牛集团总裁卢敏放在致辞中表示，蒙牛集团研发是实现初心的重要手段，也是核心竞争力。要聚焦“乳品科技、营养健康、生物技术”三大战略规划，发挥好专家智库外脑作用，推动行业科技创新，促进成果转化落地，为消费者提供更营养、更健康的产品，助力健康中国建设。

蒙牛副总裁、全球研发创新中心负责人温永平介绍了蒙牛全球研发创新中心取得的成就和未来布局，并就重点关注的精准营养、功能营养、医学营养以及微生态生物合成产品等发展方向进行了解读。他强调，蒙牛将打造一个全球领先的营养健康公司研发体系，致力于营养健康、助力美好生活，推动行业高质量发展。

据介绍，蒙牛全球专家智库已汇聚了乳品加工、营养健康、生物技术、智能制造等多领域专家100余人，其中包括10多位院士，未来还将有更多的业内专家加入蒙牛全球专家智库共议创新，为行业发展建言献策。

大会现场，蒙牛集团总裁卢敏放为首批入库专家进行了授牌。据悉，蒙牛全球智库专家在会议期间还围绕研发促进行业发展、乳品营养健康领域产业、微生物技术突破、合成生物领域产业转化等4大议题进行深入研讨。下一步，蒙牛将根据专家建议，研究探讨专有项目落地转化，持续进行科研合作，不断推动中国乳业高质量发展。

作为中国乳业的国家队，蒙牛集团将围绕“更营养、更智慧、更绿色”三大领先战略，持续推动共建科研生态，开展技术攻关，汇聚高端人才，推进成果转化，持续引领行业创新发展，为中国乳业注入新动力。

(责编：董童、杨迪)

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