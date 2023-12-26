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如何发挥数据要素作用推动建设全国统一大市场？工信部回应

2023年12月26日11:16 | 来源：人民网
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人民网北京12月26日电 （记者申佳平）“在数字经济时代，数据已成为继土地、资本、技术之后的又一重要生产要素。”12月26日，在国务院新闻办举行的政策例行吹风会上，工业和信息化部产业政策与法规司司长黎烈军表示，推动建设全国统一大市场，在深化数据要素市场化改革、培育数据要素市场方面，既要推进数据的高效流通、市场化配置，又要发挥数据要素作用，更好赋能产业发展。

黎烈军介绍，围绕推动数据要素高效流通，工业和信息化部主要开展了三个方面的工作。在政策引导方面，包括认真落实《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，印发实施《“十四五”大数据产业发展规划》，推动构建数据基础制度体系。在完善标准体系上，组织开展数据领域标准研究，发布了33项国家标准；推进数据流通交易、数据资产登记等标准研究和试点示范，加快建立健全数据市场标准规范；在培育经营主体方面，主要是支持平台企业、龙头企业参与数据要素市场建设，引导数据交易机构开展跨地域服务，培育多样化的数据服务型企业。

同时，围绕发挥数据赋能作用，工业和信息化部主要开展了三个方面的工作。一是开展大数据产业发展示范。针对钢铁、生鲜、冷链等领域遴选一批典型案例，加强工业数据共享和赋能。二是构建国家工业互联网大数据中心体系，有效促进行业数据流动，解决行业数据“孤岛问题”。三是着力解决工业品主要信息、重要参数等数据描述差异化的问题，支持建设产品主数据标准服务平台，已归纳694个产品数据标准，助力构建全国畅通的工业品流通市场。

黎烈军指出，下一步，工业和信息化部将进一步加大工作力度，加强产品主数据标准服务平台建设，持续开展大数据产业发展示范，支持各类经营主体探索数据利用模式，加强数据交易流通、开放共享、安全认证、工业数据资产登记等制度规范的研究制定，加快培育数据要素市场，扎实推进数据高效流通，赋能产业发展。

(责编：申佳平、吕骞)
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