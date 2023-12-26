原标题：SHEIN入选全美“2023十大增长最快品牌”

中国品牌与企业持续在海外崛起。近日，由美国知名权威咨询公司Morning Consult发布的“全美十大增长最快品牌”调查报告显示，SHEIN为“2023 年十大增长最快品牌总榜”第四名，成为唯一入选上述榜单的中国品牌。

随着以SHEIN为代表的中国品牌影响力持续扩大，中国品牌正持续在国际市场崛起、新一代中国全球化企业不断走向世界舞台。

中国品牌SHEIN成海外消费者的心头好

通过调查未来一年内考虑购买该品牌产品消费者数量的增长情况，Morning Consult咨询公司对1586 个品牌进行了分析，并随机对超过17000名消费者样本量进行调研，从中得出“2023 年十大增长最快品牌总榜”以及各个细分消费市场榜单。

对所有参与调查的消费者而言，SHEIN、亚马逊药店、e.l.f.和倩碧，都是在该榜单上的知名品牌和零售商。SHEIN也是唯一入选榜单的中国品牌。

据金融服务机构Piper Sandler 2023年秋季最新的一项调研显示，SHEIN斩获了Piper Sandler美国年轻人最受欢迎的购物网站第2位，Piper Sandler美国年轻人最受欢迎的服装品牌第4位两项成绩，与Nike一举成为同时入选两大榜单的公司，成为美国年轻人最受欢迎的服装品牌。

不断打造品牌力和创新力 中国品牌持续在海外崛起

作为新一代的中国全球化典范企业，从广州出发的SHEIN的崛起，是中国品牌迈向世界舞台的重要标志，也是国内产业升级、不断走向全球产业规则制定者的缩影。

解读SHEIN的成功模式，总会提及其柔性供应链优势。成立于2012年的SHEIN，在成立之初就下决心打造自有服装品牌，SHEIN品牌凭借自身创新的按需生产柔性供应链模式，利用实际市场需求来预测销售和控制生产，最终减少生产过剩，在实时分析跟踪时尚趋势的前提下，每一个SKU一般以100-200件起订，如果销售趋势好立刻返单，但如果销售不达预期则中止生产。这种根据市场和消费者需要，按需生产及时应对和调整的方式，不仅提升了产业效率，也从源头上减少了库存浪费的可能性。

为实现上述创新的柔性供应链，SHEIN品牌从原材料采购到产品生产、制造、物流、销售、营销等全链条实现数字化革新，从而将生产资料和生产力在全环节实现更为精准、智能的匹配与规划，不断赋能助力全链条供应商实现数字化改造，最终减少产业浪费、实现市场供给与需求的均衡优化。

正是凭借其在服装产业创新的柔性按需时尚模式，SHEIN实现了服装产品时尚度与高性价比的统一。“时尚、精美、高性价比”的自主品牌服饰受到大量海外消费者的欢迎与喜爱。

清华大学战略新兴产业研究中心副主任胡麒牧认为：SHEIN品牌崛起背后是其不断用技术帮助供应商持续优化实现数字化制造的结果，在这过程中也助力我们服装制造业转型升级，通过数字化的工具让供应链更加高效，做更加个性化服装、小单快反的同时，能够系统化地降本增效，这是典型的品牌和创新驱动。中国企业这个阶段的出海，一定是打着高品质，品牌的影响力，以及创新的能力，期待越来越多的中国企业能够释放创新红利，在国际市场大展拳脚。

事实上，得益于国家的政策支持，国内走出了越来越多具有行业影响力与广泛知名度的出海品牌，全球市场对中国产品和品牌的喜爱度持续日益提升。就在日前，国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，文件指出支持内外贸企业培育自主品牌，鼓励外贸代工企业与国内品牌商合作，支持流通企业、平台企业发展自有品牌，与制造企业开展品牌合作。

以SHEIN为代表的中国品牌和中国企业，在迈向世界舞台的过程中也将持续助力和带动国內产业发展。以SHEIN为例，其不断投入的柔性按需供应链模式被波士顿咨询公司视为时尚行业未来的趋势。SHEIN品牌在海外的不断发展也意味着其以国内供应链为核心的柔性按需模式，将进一步推动着全球时尚产业的变革与发展。

除了自主品牌的深度发展,SHEIN还在不断延展平台模式，并逐步形成“自营品牌+平台”双引擎发展的独特模式。其一手通过自营品牌模式创新数字化柔性供应链，助力国内服装产业升级和产业互联网发展；一手通过平台模式带动更多品牌、商家与产业带开拓国际市场，将其擅长的柔性供应链在更多产业进行裂变，持续助力打造产业新韧性。

在全球化的背景下，在国内支持和指引内外贸一体化发展的趋势下，相信未来更多的中国企业在国际市场释放品牌力和创新力红利，不断走向世界舞台中央。

(责编：曹淼、杨迪)

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