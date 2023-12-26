原标题：FESCO积极探索创新 致力成为可信赖的全球人力资源服务伙伴

今年是改革开放45周年。“惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜”，FESCO在改革开放的大潮中应运而生，自1979年成立以来，FESCO始终担负国企的责任和使命，不断创新，为改革开放以来人力资源行业蓬勃发展提供有力支撑。

勇立潮头，探索崛起之路

为了更好地服务外资企业，1979年11月，FESCO的前身——北京市友谊商业服务总公司正式成立，并于同年11月16日，向外商驻京代表处派出了第一名中方雇员，拉开了中国人力资源服务行业发展的大幕。

在那个年代，人力资源服务行业还是一片空白，FESCO积极探索创新，1988年将人才派遣到外商机构中工作，这是最早尝试人事档案管理改革的新举措，人才借调成为了中国人到外企工作的新模式，并于1993年与北京市人才交流服务中心联合主办“首届外国企业人才招聘交流会”。

从成立到发展初期，FESCO不断探索符合中国国情的人力资源服务，让国内人力资源服务行业的发展道路越来越明朗。

蓬勃奋进，拓宽发展之路

人力资源行业进入市场化时期，为规范市场招工行为，1995年，FESCO牵头重新修订了全国统一文本的《聘用中国员工合同》。这份合同成为中国员工的第一版聘用合同，也成功地为规范、理性的人力资源竞争保驾护航。同时，面对外资人力资源服务机构进驻所带来的竞争压力，2004年，FESCO加强自身硬件改革,成立运行了业内最早的呼叫中心FESCO呼叫中心。2010年FESCO与全球领先的瑞士德科集团开展合资合作，成为中国人力资源服务企业走向国际舞台的先行者。

在这一发展阶段，FESCO以“一地签约，全国服务”的宗旨，将服务网络覆盖到了31个省市自治区的400余座城市，从北京走向全国迈向海外，引领国内人力资源服务行业的发展道路越来越宽阔。

势如破竹，铺展活力之路

在数字化浪潮下，FESCO积极探索现代科技手段，为企业搭建便捷、高效的智慧服务平台，正式进入数智化变革时代。

近年来，FESCO借助领域大语言模型、流程机器人、低代码开发平台等先进的技术，在管理数字化、运营数字化、产品赋能、服务体验等方面打造数字生产力。同时，为适应国际化建设要求，FESCO积极响应国家“一带一路”倡议，以国际化视野和战略思维，推动国际人才引进和中国企业走出去。截至目前，易北京·国际人才综合服务平台用户访问量累计超过70余万，为60%以上在京持工作许可证的的外籍人才提供服务，吸引国际人才“走进来”；出海服务覆盖全球100多个国家，助力中国企业“走出去”。2023年5月19日，FESCO通过重大资产重组置入北京人力，顺利登陆A股，持续深化国企改革，调整优化国有资本布局结构。

为促进高质量发展，FESCO不断推进智慧服务与国际化服务，给国内人力资源服务行业的发展道路持续注入新活力。

FESCO精耕细作，以先进的管理理念与创新意识在中国人力资源服务之路上不断追求卓越，成为行业风向标与领头羊，也见证了中国人力资源服务从无到有，从萌芽到快速发展的峥嵘历程。

迈入新时代，FESCO矢志不渝，践行初心使命，致力于为社会实现人才市场高效配置，为企业提升人力资本商业价值，为员工提供幸福职场生活体验，致力于成为行业最可信赖的全球人力资源服务伙伴。

(责编：曹淼、杨迪)

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