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沪深北三家证券交易所公布2024年部分节假日休市安排

2023年12月26日19:14 | 来源：新华社
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　　新华社快讯：根据沪深北三家证券交易所2024年部分节假日休市安排，2024年2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，2月19日（星期一）起照常开市。另外，2月4日（星期日）、2月18日（星期日）为周末休市。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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