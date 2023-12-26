新华社快讯：根据沪深北三家证券交易所2024年部分节假日休市安排，2024年2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，2月19日（星期一）起照常开市。另外，2月4日（星期日）、2月18日（星期日）为周末休市。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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