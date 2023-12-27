黄盛

色泽金黄、澄清透明、气味清香的茶油，因良好的抗氧化性能、易于消化吸收等优点，一直备受国人喜爱，也成就了广阔的茶油消费市场。特别是近年来，我国油茶产业在政策、资本的多轮驱动下，进入发展快车道。

据国家林业和草原局、国家发展和改革委员会、财政部发布的《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》显示，到2025年，全国油茶种植面积达到9000万亩以上、茶油产能达到200万吨，并充分发挥油茶产业在增加农民收入、巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴中的重要作用，以建设高标准油茶林为重点，着力抓好种植、低改、加工、市场全产业链协调发展，全面提高基地质量、提升茶油产能，推动油茶产业高质量发展，为提升我国食用植物油供给能力、助力国家粮油安全贡献力量。

如何实现提升市场全产业链、推动油茶产业高质量发展？在日前由中国粮油学会油脂分会主办的中国山茶油产业高质量发展行业峰会上，来自政、商、学界的多位专家代表，对此进行了研讨。

不少与会专家认为，在纵深推进油茶产业过程中，我国各地区和各类型经营主体创新发展思路、破解发展难题，取得了突出成效。这些经验和模式为壮大油茶产业注入了动力，也为乡村振兴提供了支撑。但茶油行业产品良莠不齐、市场认知不够等问题，也需要政企通力协作，为茶油产业规范发展按下“加速键”。

由中国粮油学会油脂分会倡导推动的山茶油真实性体系搭建，受到了来自政府、全国粮标委、湖南省油茶产业协会等行业代表、中国林业科学研究院亚林所、湖南林业科学院等科研院校代表、国家油茶产品质量检验检测中心、武汉食品化妆品检验所等监管代表、益海嘉里金龙鱼、京东、盒马等零售渠道等多方业内人士的热烈回应与积极参与。

“作为产业方，我们肩负着推动行业健康发展的重任，率先从全产业链的管控做起，以山茶油全流程、全台账的管理，保障真实与品质。”益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司市场部总监、包装油事业部总监陈波先生分享了金龙鱼金山茶严格的品控管理体系，保证让消费者买到真正的山茶油。

也有与会人士认为，为保障消费者权益及食品安全，山茶油市场亟需政府部门的强力监管，加大对以次充好、假冒伪劣等行为的打击力度，坚决维护茶油市场秩序。

在益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司副总裁邵斌看来，行业要搭建山茶油真实性体系，要由“乱”到“治”，推动行业自律，建立消费信心，解决行业的质量和效益问题。

另据了解，基于茶油行业的高质量发展目标，本次行业峰会邀请到了业内多位权威专家，共同成立了“油茶籽油真实性检测方法研究”专项小组，并发布“推动油茶籽油高质量发展”的倡议书，为茶油行业的规范化、标准化发展护航。

也有业内专家建议，要汇聚各方之力共同推进茶油真实性体系搭建，加快东方瑰宝山茶油真实性体系的推进落实，让特色产业的高质量发展真正做到利国利民；同时坚持走绿色发展的路子，推广新技术，发展深加工，通过对中国茶油产业的深耕，集合全社会的力量兴农助农惠农，为乡村振兴注入新动能。

(责编：王震、吕骞)

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