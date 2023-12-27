人民网北京12月27日电 （记者杜燕飞）日前，交通银行上海市分行与交通银行香港分行、交通银行（香港）、商飞集团财务有限责任公司及中国银行合作，通过商飞集团财务有限责任公司在交通银行浦东世博支行开立的数字钱包，首次采用双边模式进行服务贸易数字人民币跨境结算，完成商飞集团成员单位向印尼航司支付服务贸易款项的业务。

“这是交通银行继今年10月完成首单油气贸易双边模式数字人民币跨境支付后，在服务贸易项下的又一尝试。”交通银行相关负责人表示，此单业务的成功落地，得到了中国人民银行数字货币研究所、中国人民银行上海总部、上海市商务委、上海市地方金融监管局的指导和支持。

据介绍，交通银行上海市分行联动集团内香港分行、交通银行(香港)，发挥上海自贸区政策优势和香港特区禀赋优势，并结合数字货币结算特点，将经常项下跨境人民币集中收付，与服务贸易数字人民币跨境结算有效融合，满足了商飞集团跨境人民币资金集中管理的需求。同时，通过与中国银行的跨行合作，创新性地将双边模式数字人民币跨境结算延伸、衔接至印尼地区，为有序推进数字人民币试点，探索数字人民币在贸易领域的应用场景提供了新思路和案例。

(责编：王震、吕骞)

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