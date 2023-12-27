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两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

2023年12月27日14:46 | 来源：人民网
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人民网北京12月27日电 （记者罗知之）近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件。

案例具体包括：赵某等人非法经营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰非法经营案，章某虎、章某娴非法经营案，王某良等人非法经营案，张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题具有重要指导意义。例如，正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，进一步提高引导取证、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案件事实。

当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。

国家外汇局管理检查司负责人表示，中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。下一步，国家外汇局将严格执法、敢于亮剑，会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。

最高检第四检察厅负责人表示，将以此次联合发布典型案例为基础，会同国家外汇局进一步加强执法司法协作，完善执法司法标准，依法惩治各类外汇违法犯罪活动，维护外汇市场健康秩序。同时，检察机关也将以全面加强监管、防范化解风险为重点，进一步加强金融犯罪检察工作，为金融高质量发展提供更有力司法保障。

(责编：罗知之、吕骞)
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