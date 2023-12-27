人民网北京12月27日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委环资司、市场监管总局执法稽查局联合有关部门召开商品过度包装治理工作会商会议。会议指出，当前商品过度包装态势得到初步遏制。

会议总结了《国务院办公厅关于进一步加强商品过度包装治理的通知》（下称《通知》）印发以来工作进展情况，分析存在的问题，研究部署2024年重点工作。会议指出，《通知》印发以来，会商机制各成员单位精心谋划，积极行动，加强月饼、茶叶、食用农产品等重点商品过度包装监管执法，制修订一系列限制商品过度包装强制性国家标准，商品过度包装态势得到初步遏制。

会议强调，各成员单位要深刻认识加强商品过度包装治理的重要意义，进一步加大工作力度，推进商品过度包装全链条治理，加强监管执法，完善支撑保障体系，凝聚社会共识，推动商品过度包装治理取得更大成效。

据了解，工业和信息化部消费品工业司、司法部立法二局、财政部自然资源和生态环境司、住房城乡建设部城市建设司、农业农村部农产品质量安全监管司、商务部流通业发展司、国家卫生健康委医政司、国家邮政局市场监管司、国家药监局药品注册管理司有关同志参加会议。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经