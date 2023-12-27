人民网北京12月27日电 （黄盛）据国务院国资委消息，日前召开的中央企业负责人会议，明确了2024年对中央企业总体保持“一利五率”目标管理体系不变，具体要求是“一利稳定增长，五率持续优化”。多位业内专家向人民网财经表示，会议对于2024年中央企业考核指标的具体安排是以培育壮大增量来调整优化存量，这与增强核心功能和提高核心竞争力息息相关，符合中央经济工作会议精神。2024年中央企业将加大布局优化结构调整、提升资源配置效率的力度。

“五率”持续优化 增长仍是主要目标

“一利”和“五率”，即中央企业效益稳步提升，利润总额、净利润和归母净利润协同增长；净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率同比改善，研发投入强度和科技产出效率持续提高，整体资产负债率保持稳定。

多位业内人士表示，2023年初国务院国资委将2023年央企目标管理体系由此前的“两利四率”调整为“一利五率”，并提出了“一增一稳四提升”的具体要求。2024年的最新要求为，在保持“一利五率”目标管理体系不变同时，实现五率持续优化。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向人民网财经表示，会保持“一利五率”目标管理体系不变有利于企业管理持续性和稳定性。而五率持续优化说明，考核的内在要求会发生变化，中央企业发展目标进行了调整，并要更加注重提升增加值，注重投资质量、收入质量、利润质量，这是表明政策意在引导中央企业要提高企业经营效率和质量。

国务院国资委研究中心研究员胡迟表示，管理指标体系总体保持不变，一方面说明指标体系有用，另一方面这也是经过前期不断探索逐步固定的过程。当前，中央企业正在加快建设世界一流企业，管理指标体系总体保持不变有利于企业锚定既定发展方向开展工作。

“从具体目标的变化来看，增长仍然是2024年国资央企的主要目标。”中国企业研究院首席研究员李锦向人民网财经表示，新的经营目标有助于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，也更加符合稳中求进、以进促稳、先立后破的整体要求。

“五方面价值”提升 注重经营效率和质量

此次会议还提出，2024年中央企业要更加注重提升“五方面价值”，即更加注重提升增加值、更加注重提升功能价值、更加注重提升经济增加值、更加注重提升战略性新兴产业收入和增加值占比、更加注重提升品牌价值。

李锦向人民网财经表示，五方面价值标准的提出，是对增强核心功能、提高核心竞争力问题从理论与实践相结合角度给予回答，从“是什么”“怎么做”“怎么样”三个维度上提出与解决问题，站位高、历史感强、指导性强。

清华大学中国现代国有企业研究院研究主任周丽莎认为，提升经济增加值，即优化资本投向和布局，坚决遏制盲目投资冲动，减少低效无效资本占用，形成更多有利润的收入、有现金流的利润，提高企业经营效率和质量；提升功能价值，即进一步强化战略意识和功能导向，高水平实现经济属性、政治属性、社会属性的有机统一，更好体现在服务国家战略目标和现代化建设全局中的地位作用。

吴刚梁也向人民网财经分析说，五方面价值涵盖经济价值、功能价值、品牌价值等方面，体现了新时期对中央企业高质量发展的要求。2024年，中央企业在改革发展与价值创造过程中要实现“三个转变”——一是从规模型、数量型向质量型、效益效率型转变，二是从单一价值向整体价值理念转变，三是从注重短期绩效向注重长期价值转变；在核心竞争力方面，中央企业要在科技、效率、人才、品牌四个方面下更大功夫。

国务院国资委明确，要扎实做好2024年中央企业改革发展重点工作，突出抓好“六个着力”，即着力提高质量效益、着力加大科技创新工作力度、着力推进布局优化结构调整、着力深化国资国企改革、着力增强战略支撑托底能力、着力防范化解重大风险。

(责编：王震、吕骞)

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