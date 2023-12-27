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当前外汇违法犯罪有何新趋势和特点？国家外汇局回应

2023年12月27日15:02 | 来源：人民网
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人民网北京12月27日电 （记者罗知之）近日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。国家外汇局管理检查司负责人表示，随着金融科技和网络通讯手段发展，当前外汇违法犯罪呈现出三个新的趋势和特点。

一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。

随着我国对外开放程度不断加大和外汇管理体制改革的持续深入，我国外汇市场更加开放，跨境资金往来更加频繁、更加便利，市场参与主体普遍受益。目前，从促进国际收支平衡、维护外汇市场良性秩序角度，市场参与主体跨境收支应具有真实合法的交易基础，本外币兑换行为须依法依规在银行、个人本外币兑换特许业务经营机构等经批准的场所内进行。部分不法分子以盈利为目的，通过非法渠道进行本外币兑换，或虚构交易背景以欺骗手段从银行等正规渠道进行资金汇兑，严重扰乱外汇市场秩序，也为各类违法犯罪活动提供了非法资金跨境转移的通道。

面对风险隐患新情况，国家外汇管理局联合司法机关，紧盯外汇违法犯罪动向，发挥执法合力，坚决惩治涉外汇违法犯罪。近两年来，国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件，行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起，罚没款约15亿元人民币，有力维护外汇市场良性秩序。

(责编：罗知之、吕骞)
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