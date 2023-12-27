“风光氢储燃”一体解决方案。受访方供图

人民网北京12月27日电 （记者许维娜）在工业领域，燃气轮机被誉为“制造业皇冠上的明珠”“世界上最难造的机械设备”，主要用于发电、分布式能源、电网调峰、机动电源、长距离管输增压等领域。

近期，我国燃气轮机领域取得新进展。日前，由明阳智能子公司明阳氢燃动力科技有限公司（下称“明阳氢燃”）自主研制推出的30MW级纯氢燃气轮机正式下线。据了解，该款燃气轮机搭载明阳氢燃自主研发的“木星一号”纯氢燃烧室，可实现纯氢燃烧，达到“零碳排放”。

氢能，被称为“终极能源”，具有来源丰富、绿色清洁和广泛应用的特点。它可以实现新能源的大规模消纳、电网的大规模调峰以及跨季、跨域的储能应用。

有专家表示，本次纯氢燃气轮机的下线，标志着我国大中型燃气轮机在氢能领域取得了重要突破，这是构建新型电力系统的关键成果。这一成果对于实现“双碳”目标、打造具有国际竞争力的“风光氢储燃”清洁能源新模式具有重要意义。

明阳氢燃相关负责人表示，已联合国内10余所高校，针对纯氢燃气轮机存在的“易回火、易振荡、NOx（污染物）排放高”三大难题，共同研发出一款具有安全、低氮、功率调节范围宽、低成本特点的“木星一号”纯氢燃烧室。

为应对新能源消纳问题，大规模、长周期储能需求日益迫切，“风光氢储燃”解决方案受到关注。

上述负责人介绍，此次下线的纯氢燃气轮机产品，配置10组独立的“木星一号”纯氢燃烧室，每小时最大耗氢量3.8万立方米，每年可消耗绿氢1万吨，相当于5万辆氢燃料电池乘用车年用氢量，年发电调峰近2亿千瓦时。

(责编：王震、吕骞)

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