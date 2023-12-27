原标题：神州租车CEO杨楠：构建多元化的车辆资产获取和运营方式

近日，2023（第十届）全球租赁业竞争力论坛年度峰会在天津召开。中国汽车租赁行业品牌神州租车CEO杨楠受邀参会并发表主旨演讲。

本届年度峰会由全球租赁业竞争力论坛主办，指导单位是天津东疆综合保税区管理委员会、东疆租赁产业（人才）联盟。全球租赁业竞争力论坛是首个以中国为中心举办的世界级租赁行业论坛，以成为租赁届的“达沃斯”为全新愿景。本届峰会参会人数超800人，以“深化租赁本质规律认识，提升行业核心竞争力”为主题，邀请政府部门和监管机构领导、租赁领域专家学者、业内企业高管聚焦租赁行业热点，总结行业发展现状，探讨行业发展模式，为租赁行业高质量发展提供有竞争力的智力方案。

天津市滨海新区委书记连茂君出席并致辞。天津市金融局副局长黎红，东疆综保区党委书记、管委会主任杨柳参加峰会。连茂君希望租赁企业要立足本源，助力实体经济新发展，把服务实体经济作为根本宗旨，积极开展直接租赁和经营性租赁业务；积极参与优质存量盘活工作，探索租赁新模式，在盘活存量中做大产业增量。

神州租车CEO杨楠在主论坛环节发表了主题为《深耕租车行业，引领生态发展》的演讲。杨楠指出，受旅游业强势复苏的带动，并伴随着年轻一代特别是“Z世代”消费习惯的改变，以及数字技术的推动，中国租车市场又重新回到了一个快速增长的轨道。

对神州租车这样业务覆盖全国、100%全直营的汽车租赁公司而言，如何持续不断且高效地获取新车，以确保广大用户能够及时租到款式新、车况佳的新车，成为一道重要的现实课题。在这方面，神州租车在最近两年探索出了一条高质量发展的新路子。杨楠介绍，当前，神州租车已经构建起了一套多元化的车辆资产获取和运营方式，与包括金融租赁机构、汽车制造商、汽车经销商集团及汽车租赁企业在内的生态伙伴实现了更加紧密的合作。

当日，主论坛环节还有天津东疆综合保税区党委常委、管委会副主任李公良，交银金租董事长徐斌，工银金租总裁张保，招银金租总裁张连怀，民生金租总裁孔祥歌，中银金租董事长（拟任）胡文勇等嘉宾发表了主旨演讲。

(责编：曹淼、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经