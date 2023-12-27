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中消会食品专委会在京成立 推动食品安全共治共享

2023年12月27日19:20 | 来源：人民网
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人民网北京12月27日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称中消会）获悉，在近日举行的第二届少年儿童食品产业高质量发展大会上，中消会食品质量安全与社会共治专业委员会（简称中消会食品专委会）正式成立。

会上，国家市场监督管理总局食品生产司司长马纯良表示，党中央把少年儿童食品安全作为重点工作，统筹部署，在体制机制、法律法规、监督管理、产业发展等采取了一系列的重大举措，各级市场监管部门严格落实“四个最严”要求，加强食品安全检查，组织开展抽检，严厉查处违法行为，有力地维护了食品安全稳中向好的态势。

国家市场监督管理总局食品抽检司副司长梁钢表示，近年来，市场监管部门坚持问题导向，防范食品安全隐患，充分发挥抽检检测在食品安全监管中的雷达作用，切实守住食品安全防线。

海关总署进出口食品安全局副局长吴达表示，无论是食品安全监管部门，还是食品生产经营者，都应该更加关心和重视食品安全问题。海关总署坚持守土有责、守土尽责，不断健全制度体系，切实加强口岸把关，有序拓宽食品进口来源，有效落实“放管服”改革要求，助力食品行业高质量发展。

原国家质检总局副局长张沁荣表示，抓牢抓实食品质量安全工作，为少年儿童健康成长保驾护航，一直以来都是中国消费品质量安全促进会的重要工作。通过成立食品专委会，中消会将联合社会各方力量，共同营造共建共治共享的社会氛围，切实为广大少年儿童筑牢质量安全防线

中消会食品专委会首任主任委员，中国食品院党委书记、董事长肖丹表示，在中消会统一领导下，食品专委会将积极开展科普宣传、质量提升、技术交流与合作，推动形成食品质量安全共建共治共享的社会格局，引导各方履行社会责任，助力食品行业高质量发展。

中消会副理事长兼秘书长王昆表示，筑牢食品安全防线，要做好顶层设计，压实主体责任、扎实推进安全举措。中消会将在市场监管总局指导下，带领食品专委会积极为少年儿童食品高质量发展献计献策，推动行业可持续发展。

(责编：王震、吕骞)
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