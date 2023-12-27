人民网北京12月27日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称中消会）获悉，12月21日，中消会在北京召开第二届第六次常务理事会。

会上，市场监管总局质量监督司副司长王胜利表示，在全国上下齐心，加快建设全国统一大市场的进程中，中消会积极汇聚消费品行业重要力量，搭建各方主体有效衔接、高效协同的交流平台，推动我国消费品质量安全水平的提升，展示了担当和作为。希望中消会带领广大会员单位，提高政治站位，守牢安全底线，推动社会共治。

市场监管总局机关党委副书记李祥章表示，要以党建引领中消会各项事业高质量发展，为各项工作注入动力。

中消会理事长、原国家质检总局副局长张沁荣表示，做好消费品质量安全工作，要坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，促进质的有效提升和量的合理增长。中消会要坚持党建引领、强化会员服务、加强自身建设、打造协会品牌。

据悉，为进一步加强意识形态督导工作，更好地服务会员单位，中消会还同期举办了市场监管公益大讲堂，邀请市场监管总局新闻宣传司二级巡视员唐冀平，宣贯全国市场监管新闻宣传座谈会精神，并分享新闻宣传发布经验。北京市朝阳区市场监管局宣传科科长贾茜冉、中国传媒大学国家传播创新研究中心教授王润珏以及第三方测评公司代表分别从市场监管舆情风险点及应对建议、数字时代的舆情特征与应对策略、消费品安全舆情应对建议等方面，作了深入解读与分享。

中消会相关负责人表示，接下来，中消会将进一步发挥优秀会员单位标杆引领作用，强化行业自律与社会监督，广泛开展科普宣传及消费者教育活动，持续推动我国消费品质量安全事业聚力向新。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经