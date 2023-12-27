人民网北京12月27日电 （记者孙博洋）26日，以“推进粮食安全性保供，提供金融供应链服务”为主题的北粮南运产销合作研讨对接会（浙江）在杭州召开，来自全国各地的100多家粮食供应商、经销商、金融系统，以及主管部门代表就北粮南运及粮食安全等议题展开了研讨。

据主办方介绍，北方土地肥沃，粮食质高量大。每年产自黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等地的粮食，源源不断地运往广东、浙江、四川等粮食主销区，俗称“北粮南运”。黑龙江省粮食产量连续13年位居全国首位，近年来，随着粮食运输大通道越发顺畅，黑龙江优质粮食产品走俏南方市场，“北粮南运”需求日益旺盛。浙江是全国第二大缺粮省，从2001年国家粮食购销市场化政策实施之时，浙江百姓消费所需的主要粮食品种都是通过“北粮南运”方式运抵浙江。

会上，黑龙江海伦市副市长纪旭表示，2023年海伦市大豆播种面积240.1万亩，产量41.3万吨；玉米播种面积158.9万亩，产量94.3万吨；水稻播种面积50.8万亩，产量27.1万吨。近年来，海伦依托寒地黑土、天然富硒的独特优势，我们优质农产品的市场知名度和品牌影响力不断提升。他表示，海伦虽然与杭州远隔千山万水，但将会以最优质的服务、最优良的环境、最优惠的政策，为北粮南运产销合作提供发展机遇，实现互利双赢。

黑龙江绥滨县人民政府副县长杜国明表示，绥滨县域粮食种植面积345万亩，粮食总产量174万吨，出产绥滨优质大米、胚芽米，绥滨白鹅、绥滨江鲤等优质特产。绥滨县充分依托江水灌溉、土壤肥沃的优势，大力发展粮食种植产业，不断延长产业链条，多管齐下推进绥滨粮食产业高质量发展。他表示，相信借“北粮南运”的机会，将实现“南企北引”，促进双方经济、文化、产业的深度合作，为绥滨攒人气、树口碑、广推介。

黑龙江省浙江商会副会长余维斌表示，北粮南运，一头牵着国民经济发展，一头牵着老百姓的民生大计。解决粮食供给安全不仅依靠国家输出、政策调控，还需要行业及社会各界有识之士共同参与，以市场化手段来调节粮食供需平衡。

会上，会议承办方表示，将重点建设北粮南运产销合作交易平台，打造“通道+枢纽+网络+信息+交易”的仓储物流运行体系，提升仓储物流服务质量，打通北粮南运的物流卡点和仓储交易节点，为北粮南运和维护国家粮食安全提供有力支撑，通过汽运+海运的物流模式，减少运输成本，通过北粮南运产销合作平台建设后，预计每年成品粮交易最少可达200万吨，占浙江全省总比的10%。

(责编：王震、吕骞)

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