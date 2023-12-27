人民网北京12月27日电 （记者乔雪峰）记者从大兴机场获悉，2024年元旦3天假期，大兴机场预计保障旅客35万人次，日均旅客量接近12万人次，12月29日将迎来出行小高峰。

据统计，元旦假期期间，大兴机场国内客流主要集中在华南、华东、西南等区域，如广州、深圳、杭州、成都等热门城市。其中，南航计划新开西双版纳、遵义、文山等航线，在三亚、昆明航线增投宽体机运力；中联航将在三亚、海口、虹桥、重庆等热门航线、热门时段调换为宽体机执飞，加密义乌等航线；北京航空将新开海口、长沙、武汉、巴彦淖尔、运城航线，在广州、绵阳航线上增班。

国际及地区方面，香港、伦敦、东京羽田、吉隆坡、大阪等航线旅客量有明显增长。厦航将在卡塔尔多哈航线上使用B787宽体客机执飞。六国免签政策实施以来，荷兰、马来西亚入境旅客有所增长。

据介绍，今年以来，大兴机场综合交通网络快速发展，草桥、固安、涿州、廊坊四座城市航站楼已服务超过60万名旅客，津兴铁路的开通更是带动了沿线地区旅客的出行热情。

大兴机场航空业务部业务经理李紫薇接受记者采访时表示，截至2023年12月26日，大兴机场本年度保障进出港航班28.9万架次，同比增长178%，保障旅客3880.5万人次，同比增长286%，口岸进出境旅客突破200万人次，顺利完成了各项保障任务，预计大兴机场年旅客量将突破3900万人次。

元旦期间，大兴机场在值机、安检、候机、指廊入口等旅客主要流程点位增派机场服务大使和服务志愿者，充分做好问询和帮扶服务。首次来到大兴机场乘机的“首乘旅客”，赶时间的“急客”，老人、孕妇、母婴等特殊关爱旅客均可领取爱心手环，享受到各岗位工作人员全流程的特别关注。飞往南方的老年人（60岁以上即可申请）、残障人士可以免费享受大兴机场冬衣寄存服务。

据了解，为庆祝新年的到来，大兴机场将在12月31日奏响新年交响音乐会，航站楼二、三、四层连廊布置了节日氛围灯，四层挂起红灯笼，装点出喜庆的氛围。

此外，为应对假期大客流，大兴机场提前谋划，做好公共交通保障。大兴机场公共区管理部业务经理黄亮指出，在夜间大客流集中进港时，大兴机场将积极协调交通管理部门，适时延长地铁大兴机场线运营时间。根据旅客需求，将及时协调出租车调度中心、网约车平台调配充足运力。机场巴士还将增加人员车辆投入，提升旅客购票、过检效率，夜间班次做到“客满即发，随时补班”。

(责编：王震、吕骞)

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