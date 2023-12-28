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前11个月全国新增减税降费及退税缓费超1.8万亿元

2023年12月28日05:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月27日电（记者王雨萧）记者27日从国家税务总局获悉，今年1至11月，全国新增减税降费及退税缓费18125.09亿元。

　　分经济类型看，民营经济纳税人新增减税降费及退税缓费13371亿元，占比73.8%。

　　分行业划分看，制造业及与之相关的批发零售业占比最高，新增减税降费及退税缓费7597.2亿元，占比41.9%。

　　分企业规模看，中小微企业受益最明显，新增减税降费及退税缓费11203.37亿元，占比61.8%。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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