前11个月全国新增减税降费及退税缓费超1.8万亿元
2023年12月28日05:47 | 来源：新华网
小字号
新华社北京12月27日电（记者王雨萧）记者27日从国家税务总局获悉，今年1至11月，全国新增减税降费及退税缓费18125.09亿元。
分经济类型看，民营经济纳税人新增减税降费及退税缓费13371亿元，占比73.8%。
分行业划分看，制造业及与之相关的批发零售业占比最高，新增减税降费及退税缓费7597.2亿元，占比41.9%。
分企业规模看，中小微企业受益最明显，新增减税降费及退税缓费11203.37亿元，占比61.8%。
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 废铜铝加工利用行业规范发布 业界：推动产业链绿色高质量发展
- 人民网北京12月27日电 （记者杜燕飞）当前，随着国家“双碳”战略的深入推进，有色金属行业对再生金属的重视程度日益提高，特别是再生铜铝新建项目数量明显增多，投资和规模显著提高，进一步推升了对废铜铝原料数量规模化、质量标准化和品种多元化的需求。 工信部日前印发的《废铜铝加工利用行业规范条件》（以下简称《规范条件》），明确了废铜、废铝加工配送和再生铜直接利用企业规范化发展的要求，从企业布局与项目选址、规模装备和工艺、资源综合利用及能耗、环境保护、产品质量和职业教育、安全生产、职业健康和社会责任、监督管理等方面提出了具体要求，引导行业企业提高精细化处理及直接利用水平，加快实现高质量发展。…
- 评论
- 关注