原标题：2024年厦门专精特新企业服务季启动 “专精特新”企业服务联盟同步成立

21日，“2024年厦门专精特新企业服务季启动大会”在人民网（厦门）内容科技产业园举行，来自厦门市50余家专精特新企业和10余家专精特新企业服务机构参与。

厦门市“专精特新”企业服务联盟成立现场。人民网记者 陈博摄

据悉，本次活动由人民网创业投资有限公司厦门分公司、中信银行厦门分行联合主办，是根据2023年中央经济工作会议精神，充分整合人民网“五大价值”及中信银行综合融资优势，以推动经济实现质的有效提升和量的合理增长为目标，全方位促进中小企业专精特新发展的具体实践。作为服务季的首场活动，启动当天还邀请了金融机构、上市公司、新闻媒体的相关专家分别就宏观经济、数智化升级、舆情危机应对等话题进行了深度解析。

厦门市湖里区人民政府副区长周小刚表示，该区正在围绕厦门现代化产业体系和湖里中心城区产业升级，持续开展中小型企业数字化转型和“益企服务”系列活动。未来将继续支持人民网内容科技产业园发挥投资资本纽带和催化剂作用，更有针对性地为专精特新企业服务。

活动现场。人民网记者 陈博摄

人民网创业投资有限公司总经理段欣毅表示，服务中小企业发展已成为人民网的重点工作，作为人民网828企业服务平台小巨人护航计划的组成部分，本次活动正是人民创投依托股权投资、产业园区、创业大赛等工具和抓手，以及服务创新企业发展和地方经济建设的有益尝试。接下来，人民创投将进一步推动构建资本结合、事业融合、资源整合的发展新生态。

中信银行厦门分行副行长汪涛表示，该行将持续发挥集团协同以及综合融资的独特优势，为专精特新企业从成长期到成熟期提供更加精准有效的全周期金融方案，并将与厦门市“专精特新”企业服务联盟成员单位紧密协作，共同为中小企业提供舆情应对、上市辅导、法律咨询、财务审计、知识产权保护、数字化转型等更加多维的综合性服务。

启动大会上，由人民网（厦门）内容科技产业园与中信银行厦门分行共同发起的厦门市“专精特新”企业服务联盟和湖里区创投服务平台成立仪式同步举行。（记者 张萌、陈博）

(责编：曹淼、杨迪)

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