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全国工业企业利润连续4个月实现正增长

本报记者 董 蓓
2023年12月28日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：全国工业企业利润连续4个月实现正增长

本报北京12月27日电（记者董蓓）国家统计局27日发布的数据显示，11月份，全国规模以上工业企业利润同比增长29.5%，增速较10月份明显加快，利润已连续4个月实现正增长。

“11月份，随着宏观政策效应持续显现，国内需求逐步恢复，工业生产加快回升，工业企业效益持续改善。”国家统计局工业司统计师于卫宁解读数据时说。

工业企业营收连续5个月回升，带动利润加快恢复。1至11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元，同比下降4.4%，降幅较1至10月份收窄3.4个百分点，延续3月份以来逐月收窄走势，利润降幅年内首次收窄至5%以内。

工业生产加快回升，产销衔接水平同比提高，推动企业营收持续改善。1至11月份，规上工业企业营业收入同比增长1.0%，增速较1至10月份加快0.7个百分点。其中，11月份规上工业企业营业收入同比增长6.1%，增速较10月份加快3.6个百分点，连续5个月回升，有力带动企业利润增长。

1至11月份，在41个工业大类行业中，有24个行业利润同比增长，利润增长面为58.5%，较1至10月份扩大14.6个百分点；有33个行业利润增速较1至10月份加快或降幅收窄、由降转增，利润回升面为80.5%，较1至10月份扩大7.3个百分点。

随着产业链升级深入推进，装备制造业发展动能积聚壮大，利润持续增长。1至11月份，装备制造业利润同比增长2.8%，增速较1至10月份加快1.7个百分点，拉动规上工业利润增长0.9个百分点，较1至10月份提高0.6个百分点。其中11月份当月装备制造业利润由降转增，增速为16.2%。

“总体看，1至11月份工业企业利润呈现加快恢复态势。”于卫宁说，下阶段，要着力扩大国内需求，激发各类经营主体活力，大力推进新型工业化，不断增强内生动力，持续巩固工业经济恢复基础，进一步推动工业经济回升向好。

(责编：杨曦、陈键)
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