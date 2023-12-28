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我国成功发射天目一号气象星座19—22星

2023年12月28日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：我国成功发射天目一号气象星座19—22星

科技日报北京12月27日电 （记者付毅飞）12月27日14时50分，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，以“一箭四星”方式将天目一号掩星探测星座19星、20星、21星、22星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

这是继12月25日快舟一号甲火箭成功发射天目一号星座4颗卫星之后，该型火箭时隔仅2天在同一发射工位再次完成发射任务。

此次发射的4颗卫星由中国航天科工所属系统公司研制，主要用于获取全球大气环境要素信息，星座建成后可实现全球全天候海洋、大气层、电离层的立体化、一体化业务探测。

快舟一号甲火箭是航天科工火箭技术有限公司研制的小型固体运载火箭，主要为300公斤级低轨小卫星提供发射服务。

本次任务是快舟系列运载火箭第29次飞行。

(责编：杨曦、陈键)
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