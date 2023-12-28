人民网记者 杨虞波罗

“忙碌了一年，是时候给自己好好休个假了。”北京的周女士已经规划好跨年怎么过，在她看来，跨年夜就是要有仪式感，所以她约了朋友去电音节迎接2024年的到来。

元旦、春节接踵而来，点燃了新年的气氛，而旅游市场随着元旦、春节的来临也开始升温。

记者从多家旅游平台获悉，元旦假期的整体旅游预订量远超去年同期。美团、大众点评数据，截至12月27日，2024元旦假期的旅游预订单量（含住宿、门票、交通等）同比增长超500%；携程数据显示，截至12月12日，预订2024年元旦的整体旅游产品订单量同比增长超3倍；途牛数据显示，12月1日–12月14日，途牛元旦假期旅游产品预订量同比增长220%。

值得注意的是，冰雪消费成为元旦热门项目。同程旅行数据显示，12月1日至11日，江浙沪游客搜索“滑雪”相关旅游信息的次数是东北三省游客的1.5倍，广东、湖北等南方省市居民对滑雪的关注度也进入榜单前十。

“现在冰雪旅游正处在大爆发阶段。”中国旅游研究院国际研究所所长杨劲松表示，以张家口为代表的冬奥城市目的地将会在探索中形成中国冰雪旅游的更强国际竞争力，找到中国冰雪旅游故事国际表达的有效途径，带来更圆满的冰雪旅游体验和更有竞争力及世界影响的冰雪旅游产业。

随着出游群体越来越年轻化，消费者也愈发追求跨年游的仪式感。许多人选择在跨年之际来一场意义非凡的旅行，他们不只在乎旅游的休闲性，更重视体验感。

在中国最北、纬度最高的城市黑龙江漠河，冬季可以看到绚丽的极光，还有漫天飞雪的白桦林，能够近距离接触驯鹿，特色北国冰雪风光吸引大量旅客前往；在湖南浏阳，跨年夜会有一场盛大的烟火表演，从晚8点的焰火秀，到国潮音乐派对，零点还有跨年烟花祈愿；在广东佛山，非遗跨年夜活动极具特色的打铁花、舞火龙、夜光狮等表演吸引了不少人前往观看……去哪儿数据显示，上述这样拥有跨年文化展演的城市元旦期间酒店预订增长达2倍以上。

元旦旅游热门线路和目的地需求暴涨，但仍有不少宝藏目的地值得假期“捡漏”。飞猪数据显示，福建南平、山东潍坊、河南安阳、内蒙古包头、河北保定、黑龙江齐齐哈尔、山西运城、四川遂宁、安徽安庆、贵州六盘水等地，截至目前的支付均价明显低于去年。美团数据显示，随着中国陶瓷博物馆的走红，江西景德镇元旦假期旅游预订单量同比增长超24倍，是全国增幅最高的元旦宝藏目的地之一。

出境游开放后的首次国外跨年，让众多年轻人跃跃欲试。马蜂窝数据显示，90后、00后赴国外跨年占比高达47.8%。温暖宜人、玩法丰富，且近期喜提免签的马来西亚成为他们国外跨年首选。兰卡威日落巡航、仙本那跳岛潜水、Kawa红树林湿地探险是近期最受年轻游客欢迎的当地游玩法。

中国旅游研究院分析认为，国内旅游高开稳走，入境旅游小幅回升，出境市场稳步扩容，消费信心进一步增强，旅游产业链重构和动能创新的步伐明显加速。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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