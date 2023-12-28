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我国单体规模最大水面漂浮式光伏电站全容量并网发电

2023年12月28日09:09 | 来源：人民网
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人民网北京12月28日电 （记者杜燕飞）我国单体规模最大、综合利用采煤沉陷区闲置水面最多的漂浮式光伏电站——安徽阜阳南部风光电基地水面漂浮式光伏电站（以下简称阜阳水面光伏电站）27日实现全容量并网发电。

据了解，阜阳水面光伏电站是安徽阜阳南部120万千瓦风光储基地项目（以下简称阜阳基地项目）的子项目之一，总装机容量65万千瓦，共安装约120万块光伏组件，8580万个浮体及配件，全生命周期年平均发电量约7亿千瓦时，每年可节约标准煤约22万吨，减排二氧化碳约58万吨。

安徽阜阳南部风光电基地水面漂浮式光伏电站。受访者供图

安徽阜阳南部风光电基地水面漂浮式光伏电站。受访者供图

“我们总计规划了1.3万多亩采煤沉陷区闲置水面来建设漂浮式光伏电站，不仅使闲置水面资源得到了有效利用，还能够通过合理布局光伏组件来覆盖水面降低蒸发量、抑制水中藻类过度生长，完成水质净化，有效保护生态环境，实现对水域环境的长期保护，构建具有自我调节能力的浅水湖泊水生态系统。”三峡能源东部建设管理部项目经理胡乐超说。

据介绍，阜阳基地项目是我国第一期装机容量约1亿千瓦的大型风电光伏基地项目之一，同时也是长三角地区首个新能源大型风光基地项目，采用风电、光伏、储能、沉陷区治理有机结合的新能源基地化开发模式，将风光资源的高效利用与采煤沉陷区的综合治理深度融合，主要包括65万千瓦水面漂浮式光伏电站和55万千瓦风电场，同时配建一座300兆瓦/600兆瓦时储能电站，将改善电力上网的波动性，进一步提升供电可靠性。

(责编：杨曦、吕骞)
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