原标题：多方多地出实招 助力专精特新企业发展

近日，包括北京、上海、广东、江苏、河南在内的多地公布新一批专精特新企业名单或拟认定名单。其中，北京507家企业确定入选2023年第三季度北京市专精特新中小企业名单，上海551家企业确定入选2023年上海市专精特新中小企业（第三批）名单，河南775家企业列入2023年度第二批河南省专精特新中小企业拟认定名单。

中关村物联网产业联盟副秘书长、专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅向《证券日报》记者表示，入选专精特新企业名单有助于提升企业的品牌形象和知名度，增强市场竞争力。同时，企业将获得包括资金支持、税收优惠、人才引进等方面的政策支持。

12月11日至12日举行的中央经济工作会议提到，“要深化重点领域改革，促进中小企业专精特新发展”。此后，多部门表态将支持专精特新企业发展。2023年12月21日召开的全国工业和信息化工作会议强调，2024年要“多渠道支持专精特新企业创新发展”。

另外，还有相关部门展开具体行动助力专精特新企业发展。比如，工业和信息化部、中国证监会近日联合印发通知，组织开展专精特新中小企业“一月一链”投融资路演活动，构建中小企业融资促进良好生态；12月22日，中国证监会公示第二批“专精特新”专板建设方案备案名单，进一步提升多层次资本市场服务“专精特新”中小企业的能力。

“促进专精特新企业发展的着力点主要是营商环境的法治化、市场化和国际化。当然，政府也可提供财政税收、融资便利、创新保护、市场开拓和人才引进等支持政策。”南开大学金融发展研究院院长田利辉告诉记者。

袁帅认为，在政策上促进专精特新企业发展一方面要加大资金支持力度，加强税收优惠政策的制定和落实；另一方面要加强人才培养和引进，加强知识产权保护，提升企业自主创新能力和核心竞争力。

对于专精特新企业自身，袁帅建议，企业要不断提升自身的技术实力和创新能力，掌握核心技术和知识产权，形成竞争优势；要加强与上下游企业的合作与协同，形成良好的产业链生态圈；要积极拓展市场，扩大业务规模和市场份额，提高企业的竞争力和影响力；要积极履行社会责任，加强环保、质量、安全等方面的管理和投入，推动可持续发展。

田利辉表示，作为强链补链的生力军，专精特新企业需要专注核心业务，不断提高核心产品的技术含量和附加值，逐步在产业链中树立起自身的专业地位和品牌形象。此外，专精特新企业应积极推动数字化转型，更好地适应市场需求变化，引领或推动产业链的数字化发展。

本报记者 谢若琳 见习记者 张芗逸

(责编：杨曦、陈键)

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