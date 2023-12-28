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五部门发文加快构建全国一体化算力网 利于加快推进“东数西算”工程

郭冀川
2023年12月28日08:42 | 来源：证券日报
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原标题：五部门发文加快构建全国一体化算力网 利于加快推进“东数西算”工程

近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》（以下简称《实施意见》）。

北邮国家大学科技园元宇宙产业协同创新中心执行主任陈晓华对《证券日报》记者分析称，全国一体化算力网有助于提升信息产业链协同效率，支撑各地产业数字化转型升级，并加强维护国家网络信息安全防护能力，对我国培育超大规模数据要素市场，实现数字强国目标具有重要意义。

2025年底综合算力基础设施体系初步成型

在2021年5月份，《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》中，“东数西算”工程被首次提出。2022年2月份，四部门联合印发通知，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式启动。

国家发展改革委今年公布的信息显示，“东数西算”工程8个国家算力枢纽节点建设全部开工，“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。

“东数西算”工程一系列重大工程亮相，成为重点领域不断突破、产业结构持续优化的生动写照。如在12月16日，西宁国家级互联网骨干直联点正式开通，标志着青海跻身全国互联网顶层架构，将对优化国家算力资源供给布局产生积极影响，推动青海融入“东数西算”国家布局。

陈晓华表示，“东数西算”工程旨在构建全国一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部。通过优化数据资源配置，提升数据使用效率，既支撑东部算力需求，也带动西部地区发展，从而提升国家整体算力水平，夯实数字经济发展算力底座。

为落实“东数西算”工程，《实施意见》提出了明确目标，到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%；用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低；算力网关键核心技术基本实现安全可靠，以网络化、普惠化、绿色化为特征的算力网高质量发展格局逐步形成。

河北省碳达峰碳中和研究会学术总顾问吴琦对记者分析，《实施意见》明确了全国一体化算力网建设的时间表和路线图，有利于统一算力标准规范，加快推进“东数西算”工程，旨在打通算力互联互通、调度交易的堵点，特别是跨地域、跨部门的堵点，有利于发挥“东数西算”工程的国家枢纽节点引领带动作用。

多个产业迎发展机遇 加速云计算服务普及和应用

此次《实施意见》提出，从通用算力、智能算力、超级算力一体化布局，东中西部算力一体化协同，算力与数据、算法一体化应用，算力与绿色电力一体化融合，算力发展与安全保障一体化推进等五个统筹出发，推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。

接受记者采访的专家普遍认为，随着全国一体化算力网建设，作为算力基础设施的核心，数据中心产业将迎来新一轮发展机遇，也将带动5G基站建设，进一步推动5G产业发展，包括人工智能产业将受益算力提升为技术研发和应用提供更大支持，推动人工智能产业快速发展。

吴琦认为，全国一体化算力网需要相关软硬件的支撑，安全的保障以及能源的供给，因此三大行业将在全国一体化算力网建设中发挥至关重要作用：一是IT设备制造（服务器）、AI、芯片、基础软件等算力软硬件，以及信创产业；二是数据安全、网络安全行业；三是新能源、储能、节能减碳等行业。

吴琦补充说，算力调度交易也是数据要素市场的重要功能之一，全国一体化算力网建设将助推数据交易生态完善，促进数据要素市场的建设。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛对《证券日报》记者表示：“随着全国一体化算力网的建设，云计算产业将迎来更大的发展机遇，加速云计算服务的普及和应用，为企业和个人提供更便捷、高效的计算资源和服务。人工智能算法的训练和优化也会获得更强大的计算能力，推动人工智能技术的应用和创新。”

(责编：杨曦、陈键)
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