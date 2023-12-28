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商务部公布2023年国家级经开区综合发展水平考核评价结果

2023年12月28日10:25 | 来源：人民网
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人民网北京12月28日电 （记者孙红丽）商务部28日公布2023年国家级经济技术开发区（以下简称国家级经开区）综合发展水平考核评价结果。2022年，国家级经开区实现地区生产总值14万亿元，占国内生产总值的比重为12%。

近日，商务部完成2023年国家级经开区综合发展水平考核评价工作，对全国230家国家级经开区2022年度综合发展水平情况进行考核评价。考核评价结果显示，国家级经开区作为高水平对外开放平台，积极推进经济高质量发展，在巩固外贸外资基本盘中发挥了重要作用，呈现总量扩大、质量提升、开放带动作用进一步增强的良好发展态势。

一是经济发展质量提升。2022年，国家级经开区实现地区生产总值14万亿元，占国内生产总值的比重为12%。截至2022年末，东部地区国家级经开区拥有主营业务收入30亿元以上、中西部地区国家级经开区拥有主营业务收入15亿元以上制造业企业共1765家，较前一年显著上升。

二是开放带动作用提升。2022年，国家级经开区实际使用外资金额432亿美元，占全国实际使用外资比重为23%。实现进出口总额10.3万亿元，占全国进出口总额比重为25%；其中高新技术产品进出口额3万亿元，占全国高新技术产品进出口额比重为27%。

三是科技创新能力提升。截至2022年末，国家级经开区拥有国家级孵化器和众创空间683家，省级及以上研发机构1.2万家，高新技术企业6.5万家，较上年末均有明显提升。

四是绿色低碳水平提升。2022年，国家级经开区规模以上工业企业单位工业增加值能耗、水耗同比均显著下降，工业固体废物综合利用率较上年提高2个百分点。

五是区域协调发展提升。截至2022年末，东部地区国家级经开区与中西部地区国家级经开区开展合作共建、国家级经开区对口援疆援藏援助边（跨）境合作区数量比上年增加126个。

2022年度国家级经开区综合发展水平考核评价综合排名、分地区排名及部分单项排名情况

(责编：孙红丽、吕骞)
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